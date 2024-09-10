Las versiones sin evidencia que acusan a haitianos de sacrificar mascotas de sus vecinos en Ohio para comérselas

Video Donald Trump niega haber usado vulgaridades en relación a Haití, El Salvador y países africanos

Líderes republicanos han alimentado una versión sin fundamento que sostiene que inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, supuestamente han matado y comido mascotas de sus vecinos.

La Policía en Springfield y otras autoridades en esa ciudad han dicho que no existe ninguna evidencia de que algo así haya ocurrido.

La versión errónea ha sido difundida por el candidato vicepresidencial republicano JD Vance y otras figuras del partido como el senador por Texas Ted Cruz. También la campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump diseminó la afirmación sin fundamento.

Los republicanos sostienen, sin ninguna evidencia, que inmigrantes haitianos en la ciudad de Springfield, Ohio, han estado sacrificando mascotas de sus vecinos y patos y gansos de parques públicos con el fin de comérselas.

Vance diseminó la versión en su cuenta de X este lunes y posteriormente la afirmación sin sustento fue amplificada por Cruz, la campaña de Trump y por el dueño de X, Elon Musk, simpatizante de Trump.

Policía y funcionarios desmienten la versión que circula en redes

De acuerdo con el diario local Springfield News-Sun, la División de Policía de esa ciudad dijo este lunes que no existe ningún reporte de animales robados y devorados por inmigrantes.

Según el medio de comunicación, la afirmación errónea se originó en una publicación en un grupo de Facebook privado dedicado a informar sobre asuntos de Springfield.

El diario reportó que un usuario en ese grupo dijo sin proveer evidencia que la hija de un vecino había encontrado su gato extraviado colgando de un árbol en la casa de un inmigrante haitiano. Pero la Policía en Springfield dijo que no tiene ningún reporte de que algo así haya sucedido. Univision Noticias no pudo verificar independientemente la supuesta publicación en Facebook.

Algunos usuarios en redes sociales también han vinculado las afirmaciones erróneas con el arresto de una mujer identificada como Allexis Telia Ferrell, quien fue arrestada a finales de agosto en la ciudad de Canton, Ohio, por haber matado y comido a un gato frente a sus vecinos.

Pero la mujer no es de origen haitiano y según reportes ha vivido en el estado por más de 18 años.

Karen Graves, gerente de Participación Estratégica de Springfield, también desmintió las versiones diseminadas por los republicanos.

"En respuesta a los rumores recientes que alegan actividad criminal por parte de la población inmigrante en nuestra ciudad, deseamos aclarar que no ha habido informes creíbles o afirmaciones específicas de mascotas que hayan sido dañadas, heridas o abusadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante", dijo la funcionaria a distintos medios de comunicación.

También Leann Castillo, directora ejecutiva del Distrito de Parques de Clark County, donde se encuentra Springfield, dijo que no existe “evidencia ni reportes” de que personas hayan comido animales de los parques.

La ciudad de Springfield, que en el censo de 2020 registró una población de 58,000 habitantes, en años recientes ha experimentado un incremento en la llegada de inmigrantes haitianos. Funcionarios de la ciudad estiman que unos 20,000 inmigrantes de Haití han llegado a la ciudad en años recientes.

La llegada masiva de inmigrantes ha generado un debate sobre los efectos positivos y negativos del crecimiento poblacional en la región.

La retórica en contra de los inmigrantes en Springfield aumentó luego de que un haitiano chocó contra un autobús escolar, ocasionando la muerte de un menor.

En sesiones de comisiones de la ciudad, residentes han acusado a los inmigrantes de “invadir” la zona, un lenguaje utilizado en repetidas ocasiones por Trump.

Vance, también senador por Ohio, ha retomado las críticas de algunos habitantes de Ohio para decir que los inmigrantes están “drenando los servicios sociales” y generando “caos”.

Trump y sus aliados ya habían utilizado la retórica en contra de los migrantes haitianos en el pasado. Por ejemplo, en el 2021, el republicano dijo sin proveer evidencia que estos migrantes estaban esparciendo el SIDA en Estados Unidos.

