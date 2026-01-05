Mark Kelly Hegseth censurará al senador Mark Kelly: puede perder su rango y salario de jubilación El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que emitirá una carta de censura contra el senador demócrata Mark Kelly de Arizona por su participación en un video que insta a soldados de las Fuerzas Armadas a resistir órdenes ilegales del gobierno de Trump.

Video El Pentágono investiga a Mark Kelly por video de demócratas que molestó a Trump: las noticias del día

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció este lunes que emitirá una carta de censura al senador demócrata Mark Kelly de Arizona por su participación en un video que instaba a efectivos de las Fuerzas Armadas a resistir órdenes ilegales del gobierno de Donald Trump.

Hegseth declaró que la censura es "un paso procesal necesario" para un procedimiento que podría resultar en la degradación del rango de capitán retirado de Kelly en la Armada de Estados Unidos. La oficina de Kelly no hizo comentarios de inmediato.

Esta medida se produce más de un mes después de que Kelly participara en un video junto con otros cinco legisladores demócratas en el que instaban a las tropas a desobedecer "órdenes ilegales". El presidente Donald Trump acusó a los legisladores de sedición, "punible con la muerte", en una publicación en redes sociales días después.



En noviembre, Kelly y los demás legisladores, todos veteranos de las Fuerzas Armadas y la comunidad de inteligencia, instaron a los miembros del Ejército estadounidense a defender la Constitución y desobedecer "órdenes ilegales".

El video de 90 segundos fue publicado inicialmente en la cuenta de X de la senadora Elissa Slotkin. En él, los seis legisladores —Slotkin, Kelly y los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan— se dirigen directamente a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, a quienes Slotkin reconoce que se encuentran "bajo una enorme tensión y presión en este momento".

Trump pidió muerte para autores del video

Posteriormente, Trump los acusó de sedición, un delito "punible con la MUERTE", compartiendo mensajes de otros sobre el video y amplificándolo con sus propias palabras.

El Pentágono anunció que inició una investigación contra Kelly a finales de noviembre, citando una ley federal que permite que los miembros del servicio retirados sean llamados al servicio activo por orden del secretario de Defensa para un posible consejo de guerra u otras medidas.

Kelly afirmó que la investigación formaba parte de un intento de silenciar la disidencia dentro del ejército.

“Esto solo busca enviar un mensaje a los miembros del servicio retirados, a los miembros del servicio activo y a los empleados del gobierno: no hablen en contra de este presidente o habrá consecuencias”, declaró Kelly a los periodistas a mediados de diciembre.

En su publicación del lunes, Hegseth acusó a Kelly de que sus declaraciones en el video y posteriormente violaban las disposiciones del Código Uniforme de Justicia Militar contra la conducta impropia de un oficial y la violación del buen orden y la disciplina.

Kelly, junto con algunos de los otros demócratas que aparecieron en el video inicial, también han enviado mensajes para recaudar fondos basándose en la reacción del presidente republicano a sus comentarios, esfuerzos que han servido para llenar las arcas de sus propias campañas y para impulsar aún más su perfil a nivel nacional.

Si bien los seis legisladores sirvieron en el ejército o en la comunidad de inteligencia, Hegseth dejó claro en declaraciones anteriores que Kelly era el único que enfrentaba una investigación porque es el único de los legisladores que se retiró formalmente del ejército y aún se encuentra bajo la jurisdicción del Pentágono.

En los últimos meses, Kelly, cuyo nombre se ha mencionado con frecuencia como posible candidato demócrata a la presidencia en 2028, ha realizado varios viajes a Carolina del Sur, un estado que tradicionalmente celebra elecciones primarias tempranas y que dio inicio al calendario de nominaciones de su partido en 2024. Acompañado de su esposa, la excongresista Gabby Giffords, en eventos a favor de medidas más estrictas de control de armas, Kelly se reunió durante esos viajes con legisladores locales y otras figuras influyentes cuyo apoyo temprano puede ser crucial para los aspirantes a nivel nacional que intentan ganar terreno en este estado clave.

Hegseth declaró el lunes que "la condición del senador Kelly como senador en ejercicio de los Estados Unidos no lo exime de rendir cuentas, y nuevas infracciones podrían dar lugar a nuevas medidas".

