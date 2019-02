Los puntos clave: esto deja hasta ahora el dramático testimonio de Michael Cohen en el Congreso

¿Testigo falso?

Aunque fracasaron en retrasar la audiencia, aduciendo que no habían recibido con debida anticipación la declaración escrita del testigo, los republicanos lo retrataron como ambicioso, fraudulento, mentiroso patológico y un testigo falso.

¿Trump coludió con Rusia?

Wikileaks

¿Pagos desde la Casa Blanca?

Amenazas y el “código” de Trump

El abogado declaró que está preocupado por su seguridad y la de su familia. Reconoció que no sale con ellos en público. Aseguró que los mensajes de Twitter del mandatario son una amenaza, ya que millones de personas lo siguen y lo protegen.

Aunque el ex confidente del presidente aseguró que no hay una prueba de que este intente atentar contra su integridad, aclaró que su antiguo cliente habla en “códigos”

“(Trump) no te hace preguntas, no te da órdenes. El habla en código y yo entiendo el código porque he estado con él durante una década”.