Cámara de Representantes de Arizona vota a favor de derogar la draconiana prohibición del aborto que revivió la Corte Suprema estatal

Video ¿Cómo impacta la prohibición del aborto en Arizona a las campañas de Biden y Trump? El análisis en Línea de Fuego

os legisladores de Arizona votaron este miércoles a favor derogar una prohibición de casi todos los abortos, prevista para entrar en vigor en junio tras una polémica decisión de la Corte Suprema del estado de revivir una draconiana ley de la época de la Guerra Civil. La medida se dirige ahora al Senado estatal.

La votación de este miércoles se da tras semanas de creciente presión sobre los republicanos en un estado disputado durante un año de elecciones presidenciales.

PUBLICIDAD

La reñida votación de 32 a 29 fue posible gracias a que tres republicanos se unieron este miércoles a los 29 demócratas para derogar una ley anterior a la creación del estado de Arizona y que no contempla excepciones por violación o incesto.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se ha negado a permitir una votación sobre la derogación desde que la Corte Suprema de Arizona decidió que el estado puede aplicar una ley que solo permite el aborto para salvar la vida de la paciente embarazada.

El fallo sugirió que los médicos podrían ser procesados en virtud de la ley aprobada por primera vez en 1864, que conlleva una pena de dos a cinco años de prisión para cualquier persona que ayude en un aborto.

Opiniones divididas sobre el aborto en EEUU



Decenas de personas se reunieron este miércoles fuera del Capitolio del estado antes de que la Cámara y el Senado se reunieran, muchos de ellos con carteles o camisetas que mostraban su oposición al derecho al aborto.

Sin embargo, a nivel nacional muchos se oponen a la aplicación de una ley que estaba bloqueada desde que la sentencia Roe vs. Wade, dictada en 1973 por la Corte Suprema de EEUU, garantizó el derecho constitucional al aborto en todo el país.

Tras la anulación de Roe vs. Wade en junio de 2022, el entonces fiscal general de Arizona, el republicano Mark Brnovich, convenció a un juez estatal de que la prohibición de 1864 podía aplicarse.

Mayes había dicho que lo más pronto que podría aplicarse la ley es el 8 de junio, aunque el grupo antiaborto que defiende la prohibición, Alliance Defending Freedom, sostiene que los fiscales del condado pueden empezar a aplicarla una vez que la decisión de la Corte Suprema sea definitiva, lo que se espera que ocurra esta semana.

PUBLICIDAD

El tema del aborto está empujando las campañas políticas

Los republicanos de Arizona se han visto sometidos a una intensa presión por parte de algunos conservadores de su base, que apoyan firmemente la prohibición del aborto, a pesar de que se ha convertido en un lastre para los votantes indecisos que decidirán elecciones cruciales, como la presidencia, el Senado de EEUU y el control de la Asamblea Legislativa por parte del Partido Republicano.

Por su parte, los demócratas y el equipo de campaña de Joe Biden celebraron una conferencia de prensa el miércoles para continuar su discurso en contra de las restricciones al aborto y criticar la postura del republicano Donald Trump al respecto.

“No se equivoquen, los residentes de Arizona están viviendo en 1864 ahora porque Donald Trump desmanteló Roe v. Wade”, dijo la senadora estatal demócrata Priya Sundareshan de Tucson.

Los esfuerzos de derogación se producen un día después de que Biden dijera que Trump creó una “crisis de atención médica para las mujeres de todo este país”, al poner en peligro su acceso a la atención médica.

Mira también: