Kelly pidió contar una versión sobre la salida de Rob Porter de la Casa Blanca que sus ayudantes consideran "falsa", según reportes

El diario 'The Washington Post,' informa que el jefe de gabinete pidió a su personal que de ser consultados sobre la renuncia de Porter, su principal asistente, dieran una explicación que dicen que no es la misma que presentó la Casa Blanca y que consideran que no es cierta.