Fauci dice que sus palabras fueron sacadas de contexto en un anuncio de la campaña de Trump sobre la respuesta del gobierno a la pandemia

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, señaló este domingo que no autorizó aparecer en un nuevo anuncio emitido por el equipo de campaña de Donald Trump y que dicho video fue editado y sacado de contexto para dar la impresión de que respaldaba la forma en la que el presidente ha manejado la respuesta contra la pandemia del coronavirus .

"En mis casi cinco décadas de servicio público, nunca he respaldado públicamente a ningún candidato político. Los comentarios que se me atribuyeron sin mi permiso en el anuncio de la campaña republicana fueron sacados de contexto de una amplia declaración que hice hace meses sobre los esfuerzos de funcionarios de salud pública ", precisó Fauci en un comunicado enviado a CNN .

"No puedo imaginar que nadie pueda estar haciendo más" , se ve diciendo a Fauci, dejando la impresión de que se refiere a Trump.

"Me he dedicado casi todo el tiempo a esto. Estoy en la Casa Blanca prácticamente todos los días con el grupo de trabajo. Es todos los días. Entonces, no puedo imaginar que, bajo ninguna circunstancia, alguien pueda estar haciendo más”, dice la declaración completa.