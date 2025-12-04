¿Se cierra el cerco sobre Pete Hegseth? Se conocen nuevos detalles sobre los ataques contra una presunta 'narcolancha' antes de que el almirante Bradley declare en el Congreso

Siguen conociéndose detalles sobre el primer ataque contra una presunta 'narcolancha' en el Caribe, en el que las fuerzas estadounidenses remataron a dos sobrevivientes, e incluso legisladores republicanos han empezado a cuestionar su confianza en el secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, al que el presidente sigue respaldando públicamente.

Un reporte de la agencia AP que cita a dos personas familiarizadas con el tema reveló el miércoles que el Pentágono sabía que había sobrevivientes en ese primer ataque contra una supuesta embarcación del narcotráfico en el Caribe el 2 de septiembre, y aun así realizaron un segundo ataque.

Hegseth, en cambio, dijo que él "no vio" a ningún sobreviviente tras el primer impacto, a causa de "lo que se llama la niebla de la guerra", es decir que había fuego y humo.

Los nuevos detalles sobre ese ataque se conocieron el mismo día en que reportes de medios revelaron un informe clasificado del inspector general del Pentágono que asegura que el secretario de Defensa puso en riesgo a militares estadounidenses al usar la aplicación de mensajería Signal para transmitir información sensible sobre un ataque contra los hutíes de Yemen en marzo.

Además, el diario The Washington Post informó que en una sesión informativa clasificada en el Congreso con los legisladores de los comités que están investigando los ataques, incluso los republicanos parecían frustrados y mostraban una desconfianza cada vez mayor hacia el liderazgo de Hegseth.

El Pentágono sabía que había sobrevivientes

De acuerdo con el reporte de la agencia AP, el Pentágono sí sabía que había dos sobrevivientes y usaron como argumento para el segundo ataque que era necesario hundir la embarcación. Lo que aún no está claro, detalla la agencia citando a una de las fuentes, es quién ordenó los ataques y si el secretario de Defensa, Pete Hegseth, estuvo involucrado.

Por otra parte, funcionarios estadounidenses dijeron a The New York Times que antes de que empezaran los ataques Hegseth había aprobado planes de contingencia para actuar en caso de que quedaran sobrevivientes del ataque inicial.

En este caso, dijeron, las fuerzas estadounidenses intentarían rescatarlos, pero solo si parecían indefensos y fuera de lo que pudiera considerarse en combate. En cambio, si realizaban alguna acción que pudieran clasificar como hostil, podrían matarlos. De esta forma, dijeron las fuentes, tras disiparse el humo y el fuego del primer ataque del 2 de septiembre, vieron que quedaban dos sobrevivientes, pero uno de ellos habría pedido ayuda por radio, por lo que el almirante Frank Bradley, a cargo de la operación, habría ordenado entonces el segundo ataque para rematarlos.

Trump anunció ese ataque, que fue el primero de una serie de operaciones que ya dejan más de 80 muertos en el Caribe y el Pacífico oriental, y en su publicación dijo que los 11 tripulantes de la embarcación habían muerto, sin dar más detalles.

Se espera que los congresistas que están investigando los hechos soliciten todos los registros relacionados con la operación, así como documentación escrita. Entre estos registros estarían las supuestas comunicaciones por radio de los sobrevivientes y cualquier otra comunicación interceptada por Estados Unidos, así como posibles mensajes compartidos por 'Strike Bridge', un sistema de mensajería escrita que, según dijeron varios funcionarios estadounidenses a The New York Times, el mando militar empleó para comunicarse antes y durante la operación. También estaría el video completo del ataque, sin editar.



El propio Trump dijo el miércoles que divulgaría cualquier video en poder de su gobierno sobre el ataque de ese día. Pero no está claro que el Pentágono vaya a entregar todos esos registros.

Un funcionario estadounidense dijo incluso al medio The Hill que no fueron dos, sino cuatro los ataques de las fuerzas estadounidenses ese 2 de septiembre contra la supuesta 'narcholancha' en el Caribe, pero no ha habido más detalles sobre este tema.

El almirante Bradley testifica en el Congreso

Los detalles sobre ese día y los planes de contingencia del Pentágono han cobrado nueva relevancia a medida que ha aumentado el escrutinio en el Congreso sobre el incidente. Este jueves, el almirante Bradley y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, tienen previsto responder preguntas a puertas cerradas en el Capitolio a los legisladores que supervisan a las fuerzas armadas y la seguridad nacional.

Las congresistas de los Comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes se abrieron después de que el diario The Washington Post diera a conocer que Bradley había ordenado un segundo ataque el 2 de septiembre para rematar a dos sobrevivientes, siguiendo una orden verbal de Hegseth de "matar a todos" los tripulantes de la embarcación.

Expertos legales e incluso varios legisladores sostienen que si ese segundo ataque se dirigió deliberadamente contra los sobrevivientes que no suponían un peligro, es ilegal y podría ser un crimen de guerra.

“Este asunto es increíblemente serio. Se trata de la seguridad de nuestras tropas. Es un incidente que podría exponer a miembros de nuestras fuerzas armadas a consecuencias legales”, dijo el miércoles desde el pleno del Senado el líder demócrata de esa cámara, Chuck Schumer, de Nueva York. “Y aun así, el público estadounidense y el Congreso siguen sin conocer los hechos básicos", agregó.

Los funcionarios que hablaron con el Times bajo anonimato aseguran que Bradley y Caine esperan presentar una defensa sólida de sus acciones que demuestre que ese segundo ataque fue legal.

El presidente Trump expresó el miércoles su respaldo tanto a Bradley como a Hegseth.

Crece el escrutinio al Pentágono y republicanos muestran desconfianza a Hegseth

Pero este no es el primer traspié de Hegseth al frente del Departamento de Defensa de EEUU. El miércoles se conoció un informe clasificado del inspector general del Pentágono que revela que el secretario puso en riesgo a militares estadounidenses al usar la aplicación de mensajería Signal para transmitir información sensible sobre un ataque contra los hutíes de Yemen. El informe determinó que Hegseth violó la política del Pentágono al usar su dispositivo personal para asuntos oficiales, otro incidente que también despertó gran polémica y que se dio a conocer pues inexplicablemente añadieron por error a un periodista de The Atlantic a esa conversación en Signal.

Sin embargo, el informe termina exonerando a Hegseth al afirmar que este tiene la autoridad para desclasificar material y no concluir que lo hiciera de manera inapropiada.

En aquel momento, en lo que se conoció como el 'Signalgate', Trump también defendió a Hegseth y terminó sustituyendo a Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional, enviándolo de embajador ante Naciones Unidas.

Pero ahora figuras clave del Congreso, incluidos legisladores republicanos, han empezado a cuestionar su confianza en el secretario de Defensa y han lanzado una exhaustiva campaña bipartidista de supervisión a los ataques contra presuntas embarcaciones que transportan drogas en América Latina.

Según el reporte de The Washington Post, que cita a fuentes presentes, el Pentágono no envió a ningún abogado a una sesión informativa el miércoles, y los funcionarios de Defensa que asistieron no fueron capaces de explicar la estrategia ni el alcance de la misión.

Mike Rogers, representante republicano por Alabama y presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja, criticó el secretismo y destacó que el Congreso había recibido más información del Pentágono durante la administración de Biden.

En privado, algunos legisladores republicanos también han mostrado su preocupación ante otras acciones del líder del Pentágono, como la purga de altos mandos militares o la investigación sin precedentes contra el demócrata Mark Kelly, senador en activo, por un video en el que recuerda a las tropas que no deben seguir órdenes que puedan ser ilegales.