"Va a empeorar las cosas": confusión tras la retirada de fondos a América Central

Aunque la administración Trump alega que los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador "no son socios efectivos en nuestro esfuerzo por frenar la migración", los expertos citan pruebas que muestran el éxito de los programas financiados por Estados Unidos para combatir la violencia de pandillas y crear empleos , dos de los principales 'factores impulsores' del éxodo humano. Entre los tres países tienen una población combinada de 32 millones.

Confusión

"El recorte de la ayuda no castiga a los gobiernos, castiga a la gente" , dijo Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), un grupo de la sociedad civil hondureña que también recibe el 35% de su financiamiento de Estados Unidos.

Se espera que el Congreso celebre audiencias sobre los recortes de ayuda y probablemente haya una batalla con la Casa Blanca. "Aún es muy pronto. Ellos (la administración Trump) están haciendo algo absolutamente inaudito", dijo un miembro del personal del Congreso que pidió permanecer en el anonimato. "No sabemos qué facultad están ejerciendo para llevar a cabo esto", añadió.

La Casa Blanca no ha dicho cómo se implementarán los recortes , aparentemente obedeciendo a una regla que exige un periodo de consulta de siete días con el Congreso, y prohíbe los comentarios públicos.

En 2016, después de décadas de ignorar la región, se forjó un acuerdo bipartidista, conocido como Iniciativa para la Seguridad Regional en América Central, y se aprobó una nueva financiación . Pero, durante los últimos dos años, la administración Trump ha intentado reducir significativamente la ayuda exterior y reenfocarse en las preocupaciones nacionales de Estados Unidos, como la inmigración y el contrabando de drogas. El recorte de fondos no afecta el presupuesto militar del Pentágono para la región , lo cual generó críticas de que la Casa Blanca había perdido de vista la verdadera crisis humanitaria en la región; el crimen y la inseguridad generados por las pandillas, así como la pobreza y la falta de oportunidades de empleo.

"Va a empeorar las cosas"

"Creo que algunas personas no han estudiado los problemas o no han estado allí y no entienden la verdadera función de la ayuda exterior", dijo el congresista Michael McCaul, un republicano de Texas, en un evento en el Wilson Center en Washington DC. McCaul visitó El Salvador con varios colegas el fin de semana, donde se les informó sobre los esfuerzos "exitosos" para reducir la violencia de pandillas mediante la vigilancia comunitaria financiada por Estados Unidos.