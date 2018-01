Cómo Donald Trump ayudó a disparar las ventas de un libro que no quería ver publicado

“Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Donald Trump” podría haber sido un libro más de un autor polémico, Michael Wolff, lleno de anécdotas y chismes sobre interioridades de la Casa Blanca, pero se convirtió en un fenómeno editorial tan grande que su lanzamiento tuvo que adelantarse, en gran medida porque la presidencia quiso censurarlo e impedir que fuera publicado.

“¿A dónde mando la caja de chocolates?”, dijo Wolff la mañana del viernes en una entrevista promocional de su obra en la cadena NBC, indicando con ironía que el mejor promotor de su libro ha sido la gente más molesta con lo que en él se dice: el presidente y su equipo.



Wolff dijo estar sorprendido porque la presidencia amenazara a su editorial con una medida para bloquear una publicación.

"No solo me está ayudando a vender libros, está demostrando todo la tésis del libro", afirmó el periodista, cuyo libro subió el miércoles inmediatamente a número uno en ventas en la página de Amazon, donde se estaban tomando órdenes anticipadas de compra.





Luego de que el miércoles pasado se concieran extractos del libro de Wolff, sobre todo declaraciones del ex estratega jefe Steve Bannon criticando al hijo y al yerno del presidente por haberse reunido con emisarios rusos, los abogados del presidente amenazaron con presentar demandas por difamación y hasta con una movida para evitar que se produjera la publicación prevista para el martes 12 de enero.

La noche del jueves, luego de que la editorial desafiara la amenaza de los abogados presidenciales anunciando la salida anticipada del libro, Wolff mandó un mensaje en su cuenta de Twitter agradeciendo la 'ayuda' recibida por Trump y los suyos.

"Acá vamos. Pueden comprarlo (y leerlo) mañana. Gracias Sr. Presidente", escribió Wolff.



En medio de la polémica, Trump emitió un comunicado en el que marcó una ruptura con su exasesor, diciendo que cuando lo despidió en agosto pasado (precisamente por haber hablado de más sobre sus colegas de trabajo ) no solo perdió el cargo sino el juicio y minimizó la importancia de Bannon en la victoria electoral.



Trump asegura que "no habla" con Bannon



Aunque el jueves la secretaria de prensa Sarah Huckabee afirmó que no quería “perder el tiempo” hablando del libro, pasó buena parte de la rueda de prensa diara repitiendo que la obra está llena de chismes y mentiras, que no tiene fuentes identificadas, que el autor no tuvo el acceso que dice haber tenido (más de 200 entrevistas a lo largo de 14 meses, afirma Wolff).

Este viernes en NBC, Wolff contraatacó asegurando que el presidente estadounidense tiene “menos credibilidad que quizá cualquera que haya caminado sobre la Tierra en este momento”.





De acuerdo con el polémico periodista, todas las personas con las que habló a lo largo de su investigación decían que “es como un niño”.

“Lo que querían decir con eso es que él tiene la necesidada de la gratificación instantánea. Todo se trata de él”.

Además, el periodista sostuvo en su entrevista con NBC que ninguno de sus cercanos colaboradores durante la campaña pensaba que estuviera capacitado para ejercer la presidencia del país.

En una parte del libro, Wolff escribe que el 8 de noviembre de 2016, día de las elecciones presidenciales, Trump pasó de la incredulidad al pánico para eventualmente transformarse en “el hombre que él creía que merecía ser y que era completamente capaz de ser: el presidente de EEUU”.