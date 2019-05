Comité Judicial del Congreso acuerda fecha (tentativa) para una audiencia con el fiscal especial Mueller

La reacción del presidente Trumo en Twitter no se hizo esperar, el mandatario arremetió contra los demócratas por llamar a Mueller a testificar. "¿Están buscando repetir (la investigación) porque odiaron ver la conclusión de NO COLLUSION? No se cometió ningún delito, excepto en el otro lado (increíble que no se cubrió en el informe), y NO OBSTRUCCIÓN. Bob Mueller no debe testificar. No se repitirá para los demócratas"