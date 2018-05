Trump limitará la financiación de clínicas que reciben fondos federales donde se hacen abortos, según medios

La norma también prohibiría que las clínicas compartan el espacio con los proveedores de aborto, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a The Associated Press el jueves.

Activistas conservadores y legisladores republicanos han estado presionando a Azar para endurecer aún más las normas para que los abortos no puedan ocurrir -o ser realizados por el mismo personal- en lugares que reciben fondos federales, adelantó el diario The New York Times.