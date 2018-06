Confiscación de datos a reportera de 'The New York Times' por el FBI preocupa a defensores de la Primera Enmienda

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó su preocupación por la confiscación de registros telefónicos y de correo electrónico de la periodista del diario The New York Times Ali Watkins por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La confiscación fue a raíz, según el Departamento de Justicia, de una presunta relación entre la periodista con James Wolfe, el ex asistente del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos quien tenía a su cargo la gestión de información clasificada que había entre el Comité de Inteligencia y el Ejecutivo.

Wolfe fue detenido el viernes y acusado de brindar información clasificada a dos periodistas, entre ellos Watkings, según informó The New York Times . Él ha negado que haya entregado material clasificado, y los fiscales, por ahora, solo lo han acusado de hacer declaraciones falsas al FBI.

El presidente Trump llamó a Wolfe "un infiltrado muy importante" y dijo que su arresto podría ser una gran cosa. "Soy un gran creyente de la libertad de prensa, pero también creo que no se puede filtrar información clasificada ", agregó Trump .

Proteger las fuentes confidenciales

Ante esta confiscación surge una gran preocupación sobre la libertad de prensa y los derechos de los periodistas: ¿Un reportero ya no podrá proteger sus fuentes confidenciales en Estados Unidos?

T he New York Times , en su propia declaración, calificó el decomiso como "una exageración escandalosa" y planteó inquietudes sobre un efecto de enfriamiento en la capacidad de los periodistas para informar sobre el gobierno.

Según datos de CPJ, durante la última década han surgido repetidos ataques contra los periodistas que buscan proteger sus fuentes en los Estados Unidos. El gobierno de Obama fue criticado en 2013 por citar los registros de los reporteros de Associated Press .

¿Presunta relación?

Según The New York Times, Watkins, de 26 años, había estado en una relación de tres años con Wolfe, lo que llamó la atención de los fiscales que estaban investigando filtraciones no autorizadas del Comité de Inteligencia del Senado, incluidos artículos que Watkins había escrito para BuzzFeed News.