Panamá Papers: Reino Unido obliga a paraísos fiscales revelar nombres de propietarios de empresas

El Reino Unido obligará a sus 14 territorios offshore a revelar los nombres de los propietarios finales que están detrás de las empresas en conocidos paraísos fiscales de su jurisdicción. Entre ellos, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.

La resolución es producto de una enmienda al proyecto de ley antilavado de dinero, propuesta por Andrew Mitchell, un miembro conservador del parlamento, y la parlamentaria laborista Margaret Hodge.

La votación se realizará esta semana y, de aprobarse, las empresas deberán hacer públicos los nombres antes de que termine el año 2020, según publicó el diario The Guardian. La propuesta no había sido respaldada en principio, pero la tendencia cambió: "El ministro de Asuntos Exteriores, Alan Duncan, dijo a la Cámara de los Comunes que los ministros reconocieron 'la opinión de la mayoría' y no se opondrían a una enmienda a las sanciones" propuestas por los dos parlamentarios, según refleja el diario britanico.

"La medida se toma como una victoria para los activistas corporativos de transparencia que han sostenido durante mucho tiempo que el secreto extraterritorial fomenta y permite la corrupción, la evasión fiscal, el lavado de dinero y otros delitos en todo el mundo", se lee en el portal del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), encargado de coordinar las grandes investigaciones periodísticas mundiales, Panamá Papers y Paradise Papers. Los trabajos fueron producto de la filtración de documentos al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y demostraron cómo funcionan estas jurisdicciones secretas.



publicidad

Hace dos años la investigación que reveló los secretos del bufete panameño Mossack Fonseca -que tuvo que cerrar sus operaciones- mostró que las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés) era uno de los territorios más populares como paraíso fiscal.

Mitchell, uno de los promulgadores de la norma, usó la investigación periodística para justificar: "El argumento fue expuesto de manera elocuente pero pasiva por Panamá Papers y Paradise Papers. Es solo gracias a la apertura y el escrutinio - al permitir que las organizaciones benéficas, ONG y los medios se unan- que podemos exponer este dinero sucio y las personas que están detrás él, y los registros cerrados no nos permiten hacer eso ", afirmó, según recogió The Guardian.





Algunos activistas atribuyeron el trabajo de investigación del ICIJ y sus casi 400 periodistas socios en el mundo por destacar las prácticas controvertidas en el mundo extraterritorial. El consorcio recoge algunas opiniones.

Duncan Hames, de Transparency International UK, dijo que "estas jurisdicciones han sido durante mucho tiempo el talón de Aquiles de nuestras defensas contra el dinero sucio".

Global Witness, una organización sin fines de lucro que lucha contra la corrupción, dijo que la intervención del Reino Unido fue " una gran victoria en la lucha contra la corrupción, la elusión de impuestos y el lavado de dinero".



Luego de la publicación de ambos trabajos periodísticos, en los que ha participado Univision Noticias, se han producido detenciones, cierre de operaciones, renuncias, allanamientos. Una de ellas ocurre en este momento en España con exfuncionarios del gobierno venezolano de Hugo Chávez.

Ver también: