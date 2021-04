¿La pandemia del coronavirus se maneja como una epidemia de bacterias? Verificamos las afirmaciones de Médicos por la Verdad Argentina

Los asintomáticos sí transmiten el nuevo coronavirus , que, en efecto, sí es contagioso y virulento. No todas las causas de muerte se están registrando como covid-19 y sí ha habido más muertes en el mundo durante la pandemia que el año anterior. Además, efectivamente, los cadáveres de las personas que mueren como consecuencia de la enfermedad no transmiten el virus. Y no: que las autoridades recomienden limpiar las superficies con jabón o detergente no significa que esta pandemia se maneja como una epidemia de bacterias.