Mexico

Osorio: "México no será una selección de nivel si sus futbolistas no compiten"

El estratega colombiano aseguró que al Tri le afecta que sus jugadores no tengan minutos cada fin de semana.

Juan Carlos Osorio consideró que México no podrá tener un nivel top en el mundo los jugadores no compiten como ocurre con los futbolistas aztecas que participan en Europa.



“El grave problema nuestro, es que nuestros jugadores no juegan con la frecuencia que quisiéramos que jueguen. No podemos pretender tener una selección de nivel cuando los jugadores nuestros no compiten”, afirmó el estratega del Tri en entrevista con ESPN.



Asimismo, el colombiano afirmó que ante la poca actividad que tienen ciertos futbolistas lo mejor que pueden hacer para llegar a un buen nivel es mantenerse en forma con trabajos especiales.

“Si no compiten contra los mejores el fin de semana, al menos que entrenen con los mejores en el día a día y lleguen con una buena condición atlética para dedicarnos en la preparación estratégica y táctica”, dijo Osorio.