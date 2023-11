El peligro de no confrontar a Trump

Empiezo con lo más básico. Trump nunca me hubiera dado una entrevista. El 25 de agosto del 2015 el entonces candidato presidencial me expulsó con un guardaespaldas de una conferencia de prensa en Dubuque, Iowa, después de que intenté hacerle varias preguntas. “Lárgate a Univision”, me dijo. Yo había ido a Iowa para cuestionarlo sobre sus declaraciones en que calificó de “violadores”, criminales y traficantes de drogas a los inmigrantes mexicanos.