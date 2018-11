El cambio empieza en casa

Mantener a las trabajadoras del hogar en las sombras no es solo incorrecto, sino que limita nuestra economía. Aproximadamente 10,000 estadounidenses cumplen 65 años cada día. Al mismo tiempo, muchas de las mujeres que tradicionalmente proveen cuidados en el hogar están uniéndose a la fuerza laboral, dejando a sus familias para convertirse en cuidadoras profesionales. Actualmente, las trabajadoras del hogar todavía ganan solo 11 dólares la hora o menos y casi todas carecen de beneficios de salud o jubilación. Si no hacemos que los trabajos de cuidado sean buenos trabajos, el economista Paul Osterman estima que al llegar al 2040, vamos a tener una escasez nacional de 350,000 proveedores profesionales del cuidado. Esto quiere decir que unas 350,000 familias no podrán participar plenamente en la economía porque no encontrarán el apoyo que necesitan.