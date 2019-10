Aprendí a sobrevivir y a prosperar y Pete Buttigieg quiere garantizar que todas las mujeres puedan hacer lo mismo.

Después de todo, no comenzó con violencia. Al principio, fueron gritos, y eso apenas lo podía soportar. Cuando las palabras se convierten en empujones, piensas: "No me hace daño". Pero entonces los empujones se convirtieron en algo peor. Desde el coche me llamaba ebrio, amenazando con que un día me iba a despertar y encontrar que se había llevado a nuestros tres hijos a México. Durante mucho tiempo, viví con miedo.