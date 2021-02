No, la gripe no mató a 665,000 personas el año pasado y no se equipara a las cifras de fallecidos por covid-19

Uno de nuestros lectores publicó, no solo una vez, sino dos veces, un meme sobre el número de personas que fallecieron por la gripe común el año pasado.

"La gripe mató a 665,000 personas el año pasado. No tuviste miedo porque los medios no dijeron que debías tenerlo", se lee en el post.

El usuario con el nombre RM Mario lo publicó como una imagen en uno de los comentarios a una historia relacionada con el covid-19 en la página de Facebook de Univision Noticias , el 18 de enero de 2021. El usuario no precisa la fuente de las cifras, ni explica si se refiere a las población mundial o solo en Estados Unidos.

En el caso de Estados Unidos

En Estados Unidos la actividad de la gripe o influenza comenzó a aumentar en noviembre de 2019 y continuó aumentando durante enero y febrero de 2020. Pero no hubo, como dice el post en Facebook, esa cantidad de muertes por gripe durante la temporada que se midió de septiembre de 2019 a septiembre de 2020, según los CDC . Hubo 22,000 muertes, a pesar de los 38 millones de contagios, 18 millones de consultas y 405,000 hospitalizaciones reportados por los CDC .

Por lo tanto, no, no hubo 665,000 muertes causadas por la gripe el año pasado en Estados Unidos y no hay comparación posible de la letalidad de ambas enfermedades, a juzgar por las estadísticas oficiales disponibles.