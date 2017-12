Marihuana: de la guerra despiadada en América Latina al consumo legal en California

Vivir para ver, después para contarla. A los compatriotas de Gabriel García Márquez nos cuesta poco creer. Su magia nos hizo crédulos. Cuando Remedios la bella subió a los cielos, nos pareció natural. Pero si hubiera escrito en alguno de sus libros que en las bolsas de valores más importantes del mundo cotizarían empresas dedicadas a la producción y la venta de marihuana, y que su capitalización de mercado sería superior al valor de la producción de la hierba en el mercado colombiano en los años de bonanza, pocos le hubieran creido.



La de la marihuana es una de las grandes paradojas en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Por culpa de la hierba Estados Unidos desató una de las guerras más despiadadas y largas en la historia de la humanidad: la guerra contra las drogas. En los años veintes y treintas del siglo pasado, como reacción a la creciente migración mexicana que introdujo en Estados Unidos el consumo recreacional de la marihuana. En los años setentas, en el gobierno de Richard Nixon, como una forma de combatir a sus opositores.



Uno de los principales asesores de Nixon, John Ehrlichman, lo dijo claramente: “La campaña de Nixon en 1968, y después su presidencia, tuvieron dos enemigos: la izquierda pacifista y los negros… Sabíamos que no era posible ilegalizar el estar contra la guerra o el ser negro, pero al hacer que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar ambas drogas, podríamos desarticular esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, atacar sus hogares, romper sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en los noticieros”.

Nixon colocó temporalmente la marihuana en el llamado Anexo Uno del estatuto antidrogas (la categoría más restrictiva de todas), y designó una comisión liderada por el gobernador republicano de Pensilvania, Raymond Shafer, para revisar la decisión. En 1972, la comisión recomendó unánimemente la descriminalización de la posesión y el consumo de la hierba. Nixon rechazó el reporte e ignoró sus recomendaciones. Ronald Reagan y George Bush padre, entre otros, profundizaron la guerra contra las drogas y la marihuana se mantuvo en el Anexo Uno.

En el ámbito federal, la marihuana sigue estando prohibida en Estados Unidos. Pero su consumo recreativo es legal en ocho estados (incluido California) y en 28 más se la cultiva y se la vende con fines medicinales. En el año 2016, los estadounidenses gastaron 6,700 millones de dólares en marihuana y derivados legalmente comercializados, según Arcview Market Research, una de las fuentes más confiables del sector. Y el estado de la industria es todavía incipiente. Para el año 2021 el valor total del mercado podría superar los 22,600 millones de dólares, según la misma fuente.



Gastos en marihuana legal en Norteamérica 2015-2021 En miles de millones de dólares FUENTE: The State of Legal Marijuana Markets, 5th Edition, ArcView Market Research | UNIVISION

Una propuesta muy audaz para su tiempo

En 1979 un joven dirigente gremial, el entonces presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, Ernesto Samper Pizano, propuso legalizar la marihuana en Colombia. “El país debe estudiar la legalización de la marihuana como una alternativa seria para su regulación… La legalización no consiste en dejar la marihuana al garete, sino en enmarcar su cultivo, comercio y consumo dentro de las leyes y normas que rigen nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro estado”, dijo Samper en un simposio organizado por ANIF en marzo de ese año en Bogotá.

Samper no era ningún iluso. “Proponer dicha legalización unilateralmente, sin contar con Estados Unidos, sería poco menos que una bravuconada de chiquillo caprichoso”, dijo. Y por eso propuso “la constitución de un comité conformado por resepresentantes de las dos naciones que estudien sin ninguna aprensión la legalización de la marihuana y presenten recomendaciones ajustadas a la realidad de la producción en Colombia y la evidencia del consumo en Estados Unidos”.



La propuesta desató una gran polémica. Algunos altos funcionarios de Colombia se mostraron de acuerdo con Samper, pero el presidente de la República, Julio César Turbay, y el entonces candidato (y luego presidente) Belisario Betancur (antecesor de Samper en la presidencia de ANIF), rechazaron la idea. Y lo mismo hicieron todos los funcionarios estadounidenses que asistieron al encuentro. El asunto, sin embargo, quedó sobre la mesa, y el impacto de la marihuana en la economía colombiana se volvió tema de conversación en casi todos los círculos académicos.

Yo trabajaba en ese momento en la revista Alternativa, una publicación independiente creada por un grupo de periodistas e intelectuales encabezado por García Márquez, y estaba a punto de terminar mis estudios de economía en la Universidad Nacional de Colombia. Asediada por el gobierno, asfixiada por la falta de publicidad y víctima de sus propias contradicciones políticas, a la revista le quedaban pocos meses, y yo tenía que definir mi futuro.

Un debate que nació donde inventaron la guerra

A pesar de haber nacido como una institución conservadora, y de representar los intereses de un sector naturalmente inclinado a la derecha, Ernesto Samper convirtió a ANIF en una institución de avanzada en materia social y en un laboratorio de ideas innovadoras en materia política. Su paso por ANIF fue el primer escalón de una meteórica carrera política que lo llevaría a la presidencia de la República en 1994 y que se vería opacada por el escándalo sobre la financiación de parte de su campaña electoral con recursos del narcotráfico, lo que muchos asociaron casi instintivamente con su propuesta de legalizar la marihuana.



Samper llegó a la presidencia de Colombia en 1994, bajo acusaciones de haber recibido dineros del narco para financiar su campaña. Getty



Para mi una cosa no tuvo nada que ver con la otra. Paradójicamente, la idea de proponer la legalización de la marihuana la pudo haber adquirido Samper en Estados Unidos, como lo sugería Juan Gabriel Tocatlián –escritor argentino radicado en Colombia– en un ensayo incluido en el libro “Globalización, narcotráfico y violencia: siete ensayos sobre Colombia”.

“Es posible presumir con cierta verosimilitud –decía Tocatlián– que Samper estaba familiarizado con el debate estadounidense sobre la legalización de las drogas. Para 1979 él había realizado estudios de posgrado en Economía en Columbia University en Nueva York. Es decir, había tenido la oportunidad de estar en una universidad prestigiosa y abierta, ubicada en una ciudad cosmopolita y sofisticada; lo cual muy probablemente le dio acceso a polémicas interesantes e intensas sobre temas múltiples y provocativos como el de las drogas y su tratamiento”.



Lo cierto es que el debate se había trasladado a Colombia, y a mi me atrapó desde que cubrí el simposio sobre la legalización. Ante el inminente cierre de Alternativa decidí buscar empleo en ANIF, y tuve la suerte de ser aceptado. Allí conocí a Hernando Ruíz Hernández, un investigador serio y metódico que se había dedicado a estudiar el tema de la marihuana y había contribuido, como pocos, a cuantificar el fenómeno a partir de informes satelitales, sofisticadas encuestas y trabajos de campo en algunas de las zonas más remotas del país.

A su lado aprendí a conocer los secretos de la economía ilegal y la metodología necesaria para calcular su impacto sobre todo el aparato productivo. Y con esas herramientas le propuse a mi amigo y compañero de estudios Germán Sánchez que enfocáramos nuestra tesis de grado en el uso posible de los recursos generados por el cultivo y la venta de la marihuana en el mercado internacional (léase Estados Unidos) suponiendo que la hierba fuera legalizada, como lo proponía Samper. El presidente de ANIF aceptó ser el director de nuestro trabajo de grado.

Cuando la marihuana era “la reina de las drogas”

Nuestro primer reto fue precisar, en la medida de lo posible, la dimensión del fenómeno. Para ello hicimos una revisión de los principales estimativos sobre producción y consumo (hechos, entre otros, por el National Institute on Drug Abuse de Estados Unidos, NIDA; la Organización Mundial de la Salud, OMS; la revista especializada High Times, y la propia ANIF), y llegamos a la conclusión de que Colombia estaría produciendo un promedio de 15,000 toneladas de marihuana exportable al año. Después de incautaciones y pérdidas, unas 10,000 toneladas, en promedio, estarían llegando a manos de los consumidores en Estados Unidos.



A un precio de exportación de entre 70 y 80 dólares por libra (estimado por ANIF en 1978), los ingresos totales del país por la venta de marihuana en Estados unidos estarían entre 2,100 y 2,400 millones de dólares al año. Eso era tan solo un 10% del valor total de la marihuana colombiana en Estados Unidos. Según la DEA (creada por Nixon en 1973, como punta de lanza de su guerra), el precio de venta en las calles en ese momento era de 1,000 dólares por libra, lo que elevaba el valor de la marihuana colombiana vendida en ese país a 23,800 millones de dólares al año.



El consumo de marihuana mueve millones de dólares en todo el mundo. AFP



En esos momentos la cocaína estaba tomando vuelo (en sentido literal, ya que el transporte aéreo se había convertido en uno de los preferidos por los narcos). Algunos de los que serían los traficantes de droga más famosos de Colombia –como Carlos Lehder y Pablo Escobar– habían aprendido que el negocio de la marihuana era más engorroso y menos rentable que el de la cocaína, y ya existía el embrión de lo que serían los famosos “carteles” de la droga. Pero con una exportación de cocaína estimada en 40 toneladas y unos ingresos estimados entre 460 y 710 millones de dólares, la marihuana seguía siendo la droga más buscada.

En nuestro trabajo estimamos otros flujos ilegales (de entrada y de salida) y concluimos que el monto generado por la economía ilegal de Colombia relacionada con el sector externo a finales de los años setenta fluctuaba entre 2,360 y 3,090 millones de dólares. Una parte relativamente pequeña (580 millones de dólares) se legalizaban a través de distintas formas de “lavado”, incluida una cuenta creada en el Banco de la República para recibir dólares sin cuestionar demasiado su origen, que se hizo famosa en Colombia con el nombre de “ventanilla siniestra”. Lo que ocurría con el resto era lo que realmente nos preocupaba.



El cultivo ilegal que desplazó a Juan Valdés

En 1979, las exportaciones totales de Colombia llegaron a 3,532 millones de dólares. Las ventas de café, el principal producto de exportación del país durante buena parte del siglo XX, llegaron a 2,024 millones de dólares. Las de marihuana superaban por esa época los 2,100 millones de dólares. Es decir, la hierba desplazó al grano como generador de ingresos. Pero mientras al café (cultivado legalmente por millones de productores) tenía un efecto democratizador y progresista, los ingresos de la marihuana se concentraban en pocas manos y al no encontrar caminos institucionales tenían un impacto negativo sobre el resto de la economía.

Legalizar la marihuana no era fácil, y si lo fuera, decían muchos, acabaría con el negocio. Aún suponiendo que eso fuera cierto (y lo que está pasando hoy en Estados Unidos no parece cofirmarlo) había formas de hacerlo. Nosotros propusimos una: “En un acuerdo negociado seria factible pensar que Colombia obtuviera una cuota de exportación para un período corto (mientras se desarrollan planes adecuados de inversión y de sustitución de cultivos) igual a su producción actual calculada y a un precio equivalente al que se paga hoy por la hierba”, escribimos. No se nos pasó por la cabeza legalizarla y hacerla más productiva, como pasa hoy en Estados Unidos.



Pero no había con quién hacer un acuerdo. Estados Unidos continuó con su guerra, y las estructuras delictivas se fueron sofisticando. La marihuana, muy rentable, dio paso a la cocaína, mucho más rentable. Y los millonarios recursos generados por la droga, que hubieran podido invertirse en el desarrollo regional del país (como se hizo durante años con el café) se convirtieron en combustible para otras guerras. Los narcotraficantes desafiaron al Estado, y paramilitares y guerrilleros encontraron en las drogas un filón inagotable para financiar sus actividades.



El conflicto en Colombia ya era viejo cuando irrumpió la droga. Pero no era tan mortal como en las últimas décadas. La guerra en Colombia, que parece estar terminando, dejó más de 200,000 muertos.



El conflicto en Colombia ya era viejo cuando irrumpió la droga. Pero no era tan mortal como en las últimas décadas. La guerra en Colombia, que parece estar terminando, dejó más de 200,000 muertos. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y 2012 casi seis millones de colombianos fueron desplazados de sus tierras, más de 10,000 personas fueron víctimas de minas antipersonales y se produjeron casi 2,000 masacres. Y México no se queda atrás, En el sexenio de Felipe Calderón, que se inventó su propia guerra contra las drogas, muerieron 104,000 personas. Y en los cinco primeros años de Peña Nieto murieron más de 90,000.

Aurora en el cielo de las bolsas de valores

No murieron por culpa de la marihuana, dirán algunos. Pero, ¿habrían muerto tantos si se legaliza la marihuana? En Estados Unidos el debate parece estar zanjado. Este 1 de enero entra en vigencia la legalización del uso recreativo de la marihuana en California, una de las diez economía más grandes del mundo, y aún los más conservadores estiman que el valor del mercado de la hierba superará los 5,000 millones de dólares (solo un poco menos del valor de las ventas ilegales en los últimos años). Y para el año 2020, según un reporte de New Frontier Data, la marihuana creará más empleos nuevos que la manufactura en Estados Unidos.



Según la quinta edición de El estado de los mercados legales de marihuana, de Arcview, muy pocas industrias de consumo en Estados Unidos alcanzan un valor de 5,000 millones de dólares y crecen después a una tasa compuesta superior al 10% en los cinco años siguientes. Y todo indica que la marihuana será uno de ellos, con un crecimiento del 25%. Las otras han sido la del video casero (12%), la de la televisión por cable (19%) y la del acceso a internet por banda ancha (29%).



Crecimiento promedio anual de industrias que han alcanzado ventas de 5,000 millones de dólares, en los siguientes cinco años de operación FUENTE: The State of Legal Marijuana Markets 5th Edition, ArcView Research | UNIVISION

Este boom, por supuesto, no ha sido ajeno a los inversionistas. Según un informe publicado por el portal 24/7 Wall St. (con base en información de Viridian Capital Advisors) al terminar el año pasado había por los menos 10 compañías relacionadas con el mercado de la marihuana con una capitalización de mercado superior a los 250 millones de dólares. La mayor era GW Pharmaceuticals, una compañía que desarrolla y comercializa productos farmacéuticos derivados de la marihuana., que tenía una capitalización de mercado de 2,870 millones de dólares.

Y el frenesí no se reduce a Estados Unidos. El gobierno de Justin Trudeau, en Canadá, anunció meses atrás que intentará aprobar una ley que legalice el uso recreativo de la marihuana a partir de julio de 2018. Como resultado, la empresa canadiense Aurora Cannabis lanzó en días pasados una OPA sobre su competidor CanniMed Therapeutics. “De concretarse, la fusión creará un gigante con 40,000 clientes, 130,000 kilos de producción anual y una capitalización de mercado de 2,348 millones de dólares”, según el diario español El País.



Cuando Gabo describió a Úrsula Iguarán “viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las cuatro de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria”, todos lo creimos. Si nos hubiera contado el cuento de Aurora, quién sabe.

Nota: Desde mediados de los años noventa Colombia despenalizó, con sentencia de la Corte Constitucional, la posesión y consumo de la llamada dosis personal –20 gramos– de marihuana, en 2016 el Congreso aprobó su consumo terapéutico y este año el gobierno empezó a expedir licencias de cultivo de cannabis con fines medicinales. El cultivo para uso recreativo sigue siendo ilegal.