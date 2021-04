Pasa más de 22 horas al día en su celda: así vive Emma Coronel en prisión, según su abogada

“Sus condiciones de confinamiento aún no mejoran”, dijo la abogada. “Está casi todo el día encerrada”.

Coronel no comparte celda con otras presas, dijo Colón, quien no respondió preguntas sobre si habla a menudo por teléfono con las dos hijas gemelas que tiene con Guzmán.

“Solamente sale de su celda cuando la sacan al saloncito interior. Más nada. Desafortunadamente no ofrecen, no hay, actividades disponibles para que se pueda distraer”, dijo Colón. “Lo único que puede hacer mientras está adentro de su celda es leer" agregó la abogada, que dijo no recordar el título del libro que Coronel está leyendo ahora.