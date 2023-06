La 'oveja negra' de la familia que fundó El Pollo Loco: traficó droga para el Cartel de Sinaloa y ahora se arrepiente

Ahora él comparte su vida para que otros no sigan sus pasos. “Yo lo que le digo a la gente es: (el narco) no es como lo ven en la tele, no es como lo ven en las series… No te va a dejar nada bueno… Estando en la cárcel me doy cuenta del dolor, del daño que les haces a los padres, que les haces a los hijos, que les haces a todo mundo. Entonces, no vale la pena”, asegura.