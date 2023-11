Se espera que Hamas libere más rehenes este domingo: EEUU cree que habrá un ciudadano suyo

En Estados Unidos, el asesor de seguridad Jake Sullivan, dijo a CNN que tienen "razones para creer" que habrá un estadounidense en el grupo de rehenes que serán liberados este domingo. "Estamos lidiando con Hamas, así que estamos en una situación de 'no confíes, verifica'. Tenemos razones para creer que habrá un estadounidense liberado hoy", dijo al programa 'State of the Union'.