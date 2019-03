Corea del Norte reconstruye centro de lanzamiento de misiles que prometió desmantelar

Trump dijo en una conferencia de prensa después de una primera cumbre sin precedentes con Kim el 12 de junio en Singapur que el líder norcoreano había prometido que un importante sitio de prueba de motores de misiles se destruiría muy pronto. Trump no identificó el sitio, pero un funcionario de EEUU dijo posteriormente a Reuters que era el Campo de Lanzamiento de Satélites de Sohae, ubicado en Tongchang-ri.

Cuando se le pidió comentar, la Casa Blanca se refirió al Departamento de Estado que no respondió de inmediato. Una fuente del gobierno de EEUU dijo que el NIS se considera confiable en tales asuntos, pero agregó que el trabajo descrito no parecía particularmente alarmante, y ciertamente no en una escala de reanudación de pruebas de misiles que se han suspendido desde 2017.