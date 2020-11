Trasladan el féretro de Maradona a la sede del gobierno argentino donde será el velatorio público

"Va a ser parecido a lo de Evita y Perón"

Aplausos, bocinazos y gritos de agradecimiento en toda Argentina

"Diego no se murió, Diego no se murió, Diego vive en el pueblo" y "Maradona no se va... Maradona es del barrio La Paternal", fueron algunos de los cánticos de los más de 2,500 simpatizantes que ocuparon las instalaciones del estadio, en un recuerdo que además incluyó fuegos artificiales.