Ataques con drones a refinerías sauditas impacta actividad petrolera del segundo mayor productor del mundo

Horas después de los ataques no quedaba claro si alguien resultó herido en las instalaciones de procesamiento de petróleo de Abqaiq o en el campo petrolero de Khurais , ni qué efecto tendrán estos ataques en la producción de petróleo. Las imágenes satelitales muestran columnas de humo de los incendios producidos en esos lugares por los ataques.

Los incendios comenzaron después de que los sitios fueron "blanco de aviones no tripulados", dijo el Ministerio del Interior en un comunicado emitido por la agencia de prensa estatal saudita, que aseguró que se encontraba en marcha una investigación.

Saudi Aramco, el gigante petrolero estatal, no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre el incidente. El reino espera pronto ofrecer una porción de la compañía en una oferta pública inicial.