Israel lanza dos ataques aéreos sobre Gaza y denuncia disparos de Hamas

Israel atacó este domingo varios objetivos en el sur de la Franja de Gaza, después de afirmar que sus tropas habían sido atacadas por militantes de Hamas, en la que se considera la primera gran prueba del alto el fuego mediado por Estados Unidos destinado a poner fin a más de dos años de guerra.

Según el Ejército israelí, miembros del grupo palestino usaron un lanzagranadas RPG y, en respuesta, Israel lanzó ataques aéreos y bombardeos de artillería.

PUBLICIDAD

Tanto Hamas como Israel se acusan mutuamente de violar la frágil tregua.

El primer ministro Benjamín Netanyahu mantuvo consultas con los jefes de seguridad y ordenó al Ejército tomar “medidas contundentes” ante cualquier violación del alto el fuego, aunque sin amenazar con reanudar la guerra.

Hamas niega haber atacado a soldados israelíes en Rafah

Por su parte, el grupo militante palestino negó tener relación con los enfrentamientos ocurridos en Rafah, en el sur de Gaza. Hamas dice que mantuvo su adhesión a la tregua y acusó a Israel de idear "pretextos" para reanudar sus propios ataques.

Dos testigos palestinos dijeron a la agencia AFP que primero se registraron enfrentamientos en una parte de la ciudad de Rafah en el sur de la Franja, aún bajo control israelí, seguidos por dos ataques aéreos.

Según uno de los testigos, los "aviones de combate llevaron a cabo dos ataques aéreos en Rafah" en una "zona bajo control militar israelí".

Otro testigo, un hombre de 38 años que pidió no ser identificado por su nombre, dijo a AFP que Hamas había estado luchando contra una pandilla palestina local conocida como Abu Shabab, pero que los militantes estaban "sorprendidos por la presencia de tanques del Ejército".

El grupo también rechazó este domingo una afirmación del Departamento de Estado estadounidense, que aseguró tener informes creíbles sobre un ataque inminente planificado por Hamas contra residentes de Gaza.

“Este ataque planeado contra civiles palestinos constituiría una grave violación del acuerdo de alto el fuego y socavaría los avances logrados mediante la mediación”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado el sábado.

PUBLICIDAD

Hamas calificó la acusación de “falsa” y acusó a Israel de respaldar a grupos armados que operan en las zonas controladas por su Ejército. Instó además a Washington a presionar a Israel para que deje de “proteger a las bandas” y ofrecerles refugio seguro.

Hamas entrega otros dos cuerpos de rehenes e Israel 15 de palestinos

Los ataques se produjeron mientras Israel identificaba los restos de dos rehenes que fueron entregados por Hamas durante la noche, y el grupo palestino anunciaba el inicio de conversaciones para la segunda fase de las negociaciones del alto el fuego.

La oficina de Netanyahu informó que los cuerpos pertenecían a Ronen Engel, padre de tres hijos del kibutz Nir Oz, y a Sonthaya Oakkharasri, un trabajador agrícola tailandés asesinado en el kibutz Be’eri.

Ambos se creía que habían muerto durante el ataque liderado por Hamas contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, y que sus cuerpos fueron llevados a Gaza. La esposa de Engel, Karina, y dos de sus tres hijos fueron secuestrados y liberados durante un alto el fuego en noviembre de 2023.

Durante la última semana, Hamas ha entregado los cuerpos de 13 personas, de las cuales 12 han sido identificadas como rehenes. Israel afirmó que uno de los cuerpos no pertenecía a ningún rehén.

Por su parte, Israel ha devuelto 150 cuerpos de palestinos a Gaza, incluidos otros 15 este domingo, según el Ministerio de Salud de Gaza, que depende de la administración de Hamas. Israel no ha identificado los cuerpos ni informado sobre las causas de muerte. El ministerio ha publicado fotografías de decenas de cadáveres en su sitio web para ayudar a las familias a localizar a sus seres queridos, pero muchos cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición, ennegrecidos y con extremidades o dientes faltantes. Solo 25 han sido identificados, informó la entidad.

PUBLICIDAD

Tras el intercambio de 20 rehenes vivos por más de 1,900 prisioneros y detenidos palestinos, la entrega de restos mortales sigue siendo un tema clave en la primera etapa del alto el fuego propuesto por el presidente Donald Trump.

Las siguientes fases del alto el fuego se centrarán en el desarme de Hamas, la retirada israelí de más zonas bajo su control en Gaza y la futura administración del territorio devastado.

Otro asunto central: el paso fronterizo de Rafah

Israel advirtió que mantendría cerrado el paso fronterizo de Rafah, en la frontera con Egipto, “hasta nuevo aviso”. La oficina del primer ministro indicó que su reapertura dependerá de que Hamas cumpla con su papel en el alto el fuego: devolver los restos de los 28 rehenes fallecidos.

Hamas advirtió el sábado por la noche que el cierre del paso de Rafah provocará “retrasos significativos en la recuperación y transferencia de los restos”.

Las agencias de socorro han pedido que se reabra el cruce fronterizo de Rafah desde Egipto para acelerar el flujo de alimentos, combustible y medicinas.

Antes de la guerra, el cruce de Rafah era el único punto de salida de Gaza no controlado por Israel. Permanece cerrado desde mayo de 2024, cuando las fuerzas israelíes tomaron el control del lado gazatí. Su reapertura permitiría a los palestinos viajar, recibir tratamiento médico o visitar a familiares en Egipto, donde residen decenas de miles de palestinos.

Este domingo, el Ministerio del Interior de la Autoridad Palestina, con sede en Ramala, anunció nuevos procedimientos para quienes deseen entrar o salir de Gaza por Rafah. Los palestinos que quieran salir podrán tramitar documentos de viaje temporales a través de la embajada en El Cairo, mientras que los que deseen ingresar deberán solicitar permisos en la misma sede.

PUBLICIDAD

La segunda fase del acuerdo de paz

Hamas aseguró que ya comenzaron las conversaciones con mediadores para iniciar la segunda fase del alto el fuego.

Hazem Kassem, portavoz del grupo, declaró el sábado por la noche que esta nueva etapa “requiere un consenso nacional” y que Hamas ha comenzado a “consolidar sus posiciones”, sin ofrecer más detalles.

De acuerdo con el plan de Trump, las negociaciones incluirán el desarme de Hamas y la creación de una autoridad respaldada internacionalmente para administrar la Franja de Gaza.

Kassem reiteró que el grupo no formará parte del gobierno de Gaza una vez terminada la guerra. Explicó que los organismos administrados por Hamas continúan operando para evitar un vacío de poder.

“Las agencias gubernamentales en Gaza siguen cumpliendo con sus funciones, ya que el vacío es muy peligroso, y lo harán hasta que se forme un comité administrativo acordado por todas las facciones palestinas”, dijo.

Pidió además la creación inmediata de un Comité de Apoyo Comunitario, compuesto por tecnócratas palestinos, para encargarse de la gestión diaria del territorio.

Con información de AP y AFP.

Mira también: