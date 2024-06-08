Israel mata a al menos 274 palestinos en operación de rescate de cuatro rehenes, según Hamas

Israel llevó a cabo este sábado su mayor operación de rescate de rehenes desde que comenzó su ofensiva en Gaza, y rescató a cuatro personas del centro de Gaza. Hamas reportó que 274 palestinos resultaron muertos, incluidos niños, informaron funcionarios del territorio palestino . Cientos resultaron heridos y fueron llevados a hospitales locales.

El ejército dijo que rescató a Noa Argamani, de 25 años; Almog Meir Jan, de 21; Andrey Kozlov, de 27; y Shlomi Ziv, de 40, en una operación especial en Nuseirat. Los rehenes fueron rescatados en dos lugares separados en el corazón de Nuseirat, según Israel. Todos estaban en buen estado de salud.

PUBLICIDAD

Argamani habló por teléfono con el primer ministro Benjamin Netanyahu, en un mensaje publicado por el gobierno, en el que ella dice que está “muy emocionada”. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que la operación fue “atrevida por naturaleza, brillantemente planeada y ejecutada de una manera extraordinaria”.

Decenas de palestinos muertos: al menos un bebé entre los fallecidos

Palestinos heridos en el bombardeo israelí de la Franja de Gaza llegan al Hospital Al-Aqsa en Deir al Balah el sábado 8 de junio de 2024. Imagen Jehad Alshrafi/AP



En la operación de rescate, Israel dejó al menos 274 palestinos muertos y cientos de heridos, informaron autoridades de Hamas este domingo.

Los cuerpos de al menos 94 palestinos fueron llevados al Hospital Al-Aqsa, donde el portavoz Khalil Degran dijo a la agencia AP que llegaron también decenas de heridos. Los otros cadáveres fueron trasladados a otros centros de salud. Los reporteros de AP detallan que también vieron docenas de cuerpos llevados al hospital desde las áreas de Nuseirat y Deir al-Balah, mientras el humo se elevaba a la distancia.

Un bebé estaba entre los muertos. Los niños pequeños lloraban, cubiertos de sangre. Los cuerpos fueron colocados en el suelo afuera, con los pies descalzos, mientras más heridos ingresaban rápidamente.

“Mis dos primos murieron y otros dos primos resultaron gravemente heridos. No cometieron ningún pecado. Estaban sentados en casa”, dijo un pariente en el caos.

El ejército de Israel dijo que había atacado las “amenazas a nuestras fuerzas en el área” y que un comando murió a causa de sus heridas.

En 8 meses de guerra, Israel rescató 7 cautivos vivos

Hamas secuestró a unas 250 personas durante su ataque al sur de Israel el 7 de octubre, que desencadenó la guerra entre Israel y Hamas. Aproximadamente la mitad fueron liberados en un alto el fuego de una semana en noviembre. Israel dice que quedan más de 130 cautivos, de los cuales se cree que aproximadamente una cuarta parte está muerta, y las divisiones sobre su rescate dividen al país.

Video La noche de terror que vivieron los desplazados en el campamento bombardeado por Israel en Rafah



Entre los sobrevivientes hay unas 15 mujeres, dos niños menores de 5 años y dos hombres de 80 años. La operación de recuperación de rehenes del sábado eleva el total de cautivos rescatados a siete. Dos hombres fueron rescatados en febrero y una mujer fue rescatada tras el ataque de octubre. Las tropas israelíes han recuperado al menos 16 cuerpos de rehenes, según el gobierno.

PUBLICIDAD

Se esperaba que el último rescate levantara el ánimo en Israel en un momento en que la guerra se prolonga y las divisiones se profundizan en el país, con protestas en las calles que son reprimidas por las fuerzas de seguridad casi a diario.

El anuncio se produce mientras aumenta la presión internacional sobre Israel para que frene el derramamiento de sangre civil en su guerra en Gaza, que cumplió su octavo mes el viernes. En busca de un avance en las negociaciones de alto el fuego aparentemente estancadas entre Israel y Hamas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, regresará a Oriente Medio la próxima semana.

Israel ha matado al menos a 36,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre combatientes y civiles en sus cifras.

La operación del sábado es la mayor recuperación de rehenes vivos desde que estalló la guerra, lo que eleva el total de cautivos rescatados a siete.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se enfrenta a una creciente presión para poner fin a los combates en Gaza, y muchos israelíes lo instan a aceptar un acuerdo anunciado el mes pasado por el presidente estadounidense Joe Biden, pero los aliados de extrema derecha amenazan con derrumbar su gobierno si lo hace.

Una de las personas rescatadas el sábado, Argamani, ha sido una de las rehenes más reconocidas desde que fue secuestrada en un festival de música. El video de su secuestro fue uno de los primeros en aparecer: Argamani detenida entre dos hombres, con un brazo extendido y el otro sujetado mientras grita "¡No me maten!". Su madre, Liora, tiene cáncer cerebral en etapa cuatro y en abril publicó un video en el que suplica ver a su hija antes de que muera.