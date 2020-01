Irán dice que el avión ucraniano iba envuelto en llamas, mientras Ucrania no descarta un posible atentado

La tripulación del avión ucraniano que se estrelló en Teherán no llegó a pedir ayuda por radio y estaba dando la vuelta hacia el aeropuerto cuando se precipitó con 176 personas a bordo y sin dejar sobrevivientes, según un reporte preliminar publicado el jueves.

"El avión desapareció de los radares en el momento en que alcanzaba una altitud de 8,000 pies (2,400 metros) . El piloto no transmitió ningún mensaje de radio sobre circunstancias inusuales", indicó la CAO en el reporte preliminar.

Ucrania no descarta la posibilidad de un atentado



Los investigadores ucranianos no han descartado la posibilidad de que el avión haya sido golpeado por un misil, haya sido blanco de un atentado o haya sufrido una falla en un motor, de acuerdo con el diario The Washington Post, lo que no se condice del todo con lo informado por las autoridades iraníes.