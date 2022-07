El ex primer ministro japonés Shinzo Abe resulta herido tras recibir un disparo, según reportes

Seigo Yasuhara, funcionario del centro de mando del Departamento de Bomberos de Nara, dijo que no podía confirmar que Abe hubiera recibido un disparo con un arma de fuego, pero que había sido trasladado en ambulancia a un helicóptero y después fue llevado a un centro médico regional. Estaba inconsciente y no presentaba signos vitales, reportó el New York Times.