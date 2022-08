Ucrania y Rusia se culpan mutuamente mientras el mundo observa en vilo la posibilidad de un nuevo accidente nuclear en Zaporiyia

Aunque aseguran que no han sido ellos quienes han atacado las instalaciones, Ucrania sí ha devuelto algunos ataques con precisión, pero muy cerca de la planta. The New York Times cita como ejemplo el pasado 22 de julio, cuando la agencia de inteligencia militar de Ucrania informó que había atacado una instalación antiaérea y un lanzacohetes Grad con un dron kamikaze, causando la muerte de algunos soldados rusos en un campamento a apenas 150 metros de un reactor.