Cómo las abejas japonesas han aprendido a "cocinar" a los avispones asesinos

Así lo han aprendido ya las abejas japonesas, que se enfrentan a diario a este insecto depredador. Pelear contra él de tú a tú no vale nada. Una vez más, la fuerza de la colmena se impone. Estas abejas japonesas dejan que el avispón entre en el nido, luego lo rodean entre muchas y usando movimientos rápidos a su alrededor crean una bola de calor fatal para el avispón, que termina muriendo al no poder soportar esas temperaturas.

Pero no quiere decir que todas las abejas sepan hacer esto. Se trata de una adaptación única para un tipo específico de abeja asiática, según explicó a USA Today el doctor Timothy Lawrece, director de la Extensión del Condado Island de la Universidad Estatal de Washington.

Los policías de las abejas en Nueva York

Este pequeño cuerpo dentro de la NYPD, del cual probablemente no habías escuchado, cuenta con dos oficiales: Darren Mays y Michael Lauriano. Uno que trabaja enjambres, de lunes a viernes, y otro cubre noches y fines de semana, según ilustró una historia de 2018 de la publicación The New Yorker.