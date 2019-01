Martino: "¿Quinto Partido?" Primero hay que armar un grupo y un sistema de juego"

Es claro el objetivo principal de la Selección Mexicana para el mundial inmediato, como desde 1994, alcanzar los Cuartos de Final. Al ser cuestionado sobre este tema, el nuevo entrenador, Gerardo Martino, evitó el tema pues en su óptica, hay factores externos que deben ser considerados mucho antes.

"Yo sé cual es la inquietud de ustedes y del pueblo mexicano, de a donde debería llegar en la Copa del Mundo y no quiero mencionarlo. Ya he estado donde no han valorado jugar finales y aca hay que valorar entrar sitematicamente a Octavosde Final. Ahora me involucro el querer jugar el famoso quinto partido, antes pienso en formar un equipo que tenga idea de juego si logramos eso, el objetivo puede estar más cerca", aseguró el argentino.

En su óptica, hay circunstancias que pueden ser 'puntos de quiebre' en el futbol, principalmente en competencias de eliminación directa como un Mundial: "Hay factores que hacen que puedas lograrlo o no. En Paraguay me tocó jugando con Japón y a Maño Ruiz con Francia en el 98. A él le toco el cuarto partido con Francia en Francia y a mi contra Japón en Sudáfrica, así es más probable que a mi me toque el éxito y a Maño no, son inponderables".

México es un equipo que se ha ganado fama por elevar o disminuir su nivel de acuerdo al rival contra el que se enfrenta y según el diagnóstico del entrenador ex Barcelona, esto pidría tener dos raíces distintas.