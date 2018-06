Lopetegui en su presentación con el Real Madrid: "Es el día más feliz de mi vida"

" Es el día más feliz de mi vida . Cuando llegué aquí con 18 años no sabía dónde iba a acabar. Tuve la suerte de jugar en el Castilla, en el primer equipo y de vivir los valores del Madrid, los valores de la lealtad. Luego tuve la suerte de entrenar al Castilla y ahora al Real Madrid", indicó el vasco, al tiempo que agregó que "no creo que haya que dar muchos más detalles. Lo único que nos ha movido es ser transparante, soy una persona leal y eso lo aprendí en el Real Madrid" .



Por otro lado, tocó el tema de su abrupta salida del combinado nacional español " la lealtad es decir la verdad. Cuando había algo que decir el primero que lo supo fue él. Luego, quería dar una rueda de prensa, pero no se dio porque él estaba lejos. El acuerdo se tenía que cerrar antes del Mundial y no durante; me hubiera gustado que actuara de manera diferente, ", mencionó acerca de la decisión del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, de interrumpir su etapa como seleccionador nacional. "¿Si en vez de ser el Madrid hubiese sido otro equipo habría sido lo mismo? Es una buena pregunta", sentenció Lopetegui.