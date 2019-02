Acusan al cantante R. Kelly de 10 cargos de abuso sexual agravado, tras años de señalamientos

En una breve comparecencia ante los reporteros, el vocero de la Oficina del Fiscal del Condado de Cook, Kim Foxx, anunció los 10 cargos contra el ganador del Grammy de 52 años y dijo que el abuso se remontaba a 1998. No comentó sobre los cargos ni respondió preguntas.

R. Kelly siempre ha negado cualquier conducta sexual inapropiada. Estaba pautado que compareciera ante el tribunal este sábado. Los intentos de la agencia AP para obtener comentarios de su abogado, Steve Greenberg, no fue devuelto de inmediato.

La estrella, recordada por éxitos como "I Believe I Can Fly", fue acusada una semana después de que Michael Avenatti, el abogado cuyos clientes incluyeron a la estrella porno Stormy Daniels, dijo que recientemente le dio a los fiscales de Chicago un nuevo video de evidencia de que el cantante tuvo relaciones sexuales con una niña menor de edad. No quedó claro de inmediato si los cargos estaban conectados a ese video.