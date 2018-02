Mexico

Juan Carlos Osorio no se achica ante el reto de un grupo difícil en Rusia

A falta de algunos meses para que México comience su participación en el Mundial de Rusia 2018, el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio habló sobre el reto que significará enfrentar a Alemania, Suecia y Corea del Sur.

El estratega del Tri calificó al grupo de México como uno de los más difíciles de superar, pero no imposible si se planean bien los encuentros.

En conferencia de prensa expresó lo siguiente: “ El grupo de México pinta como uno de los más difíciles. Es un buen reto y lo veo así, nos preparamos toda la vida contra los mejores. Estamos con Alemania, el campeón del mundo, Corea del Sur que seguro será un muy buen rival y Suecia que destacó por dejar fuera del mundial a Italia y que en el 2002 ya sacó a Argentina. El grupo es el más difíciles del torneo”.



Sobre el nivel físico y futbolístico de los jugadores, Osorio fue claro al asegurar que irán los que estén en plenitud y con buen rendimiento. También reveló que cada jugador tiene un plan de trabajo físico complementario al de sus clubes y que en marzo harán una revisión para verificar la condición de cada elemento.

Acerca del ataque, Juan Carlos se mostró optimista del presente de Javier Hernández y del buen momento que vive Hirving Lozano con el PSV.

“De Javier nos alegra mucho, desde que lo visité y hablando con Moyes siempre pensé que con buena asistencia Javier siempre será un buen rematador. No me sorprende que este anotando goles, lo están utilizando bien. Lo de Hirving no fue grave, hablamos con él. Fue una jugada muy fuerte, pero salió bien librado, esperemos que este de vuelta muy pronto”.



Del mismo modo opinó sobre el cambio de clubes que vivieron Layún y Moreno, luego de no haber tenido mucha actividad en el primer semestre de la temporada con el Porto y Roma respectivamente: " De Miguel creo que decidió muy bien y esperemos que compita , lo mismo de Moreno. Nos ilusiona que jueguen en un alto porcentaje”.