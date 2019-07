Trump declara que abrirán los centros de detención de migrantes a la prensa

"Empezaré a mostrar algunos de estos centros de detención a la prensa. Quiero que la prensa entre y los vea", dijo Trump a periodistas que lo acompañan en Morristown, New Jersey.

Son "Fake news": Trump

Sus comentarios llegan después de que The New York Times y The El Paso Times publicaran este sábado un artículo que describía una estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas, que esta desbordada por cientos de niños vestidos con ropa sucia y encerrados en celdas llenas de enfermedades a lo que Trump calificó a los periódicos de informar "relatos falsos y exagerados" de las condiciones en los centro de detención de migrantes a lo largo de la frontera producto de dos informes sobre el organismo de vigilancia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).