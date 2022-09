Expulsión de inmigrantes a otros estados los expone a una deportación de EEUU

Precisó que, si la gente no se presenta a sus citas, sea porque extraviaron los documentos, porque se quedaron en otro estado distinto al que reportaron a las autoridades federales, no hablan inglés, no entendieron las instrucciones, nadie les explico qué tenían que hacer o notificar los cambios de dirección, y que no asistir a una cita es grave, pueden recibir una orden de deportación en ausencia y perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos”.