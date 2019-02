“Si me deportan a Nicaragua me matan”: una activista anti-Ortega aguarda que un juez decida su futuro en EEUU

Jacksyri Centeno, una joven de 21 años, tiene miedo que la deporten y que cuando llegue a Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega la detenga por haber participado en las protestas en su contra. “ E incluso que me desaparezcan. Allá no somos libres”, dice entre sollozos.

La joven, junto a otros seis activistas, salieron de Managua el 26 de octubre “en bus hasta México. Ahí descansamos un poco y seguimos camino hacia la frontera de Arizona donde nos entregamos a las autoridades para pedir asilo”, explica.

Las protestas en contra del régimen de Ortega estallaron en abril del año pasado después de que promulgara una ley que aumentaba los impuestos y cambiaba el sistema de pensiones para intentar rescatar el fallido sistema de seguridad social manejado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

“Salimos a las calles a defender los derechos de los viejitos, porque les estaban quitando su dinero y los estaban reprimiendo. Nosotros los estudiantes le pusimos un alto al gobierno y el gobierno nos reprimió. Lanzó sobre nosotros a los grupos paramilitares”, cuenta Centeno.





Tranques y balas

Las protestas fueron creciendo al tiempo que Ortega aumentaba la represión. “Muchas familias, como la mía, que siempre han luchado por los derechos de los más débiles, se unieron a esta causa porque la consideraron justa”, señala Centeno.

“Muchos de ellos son líderes mayores que se estaban viendo afectados por las medidas del régimen. Y cuando nosotros vimos que se trataba de algo que no estaba bien, pues salimos a las calles a protestar, a ejercer nuestros derechos. Pero nos reprimieron con balas”, añade.

Centeno encabezó las protestas que se llevaron a cabo en Río Grande, ubicado a unas cuatro horas de Matagalpa. “Mis padres don de ahí. Ellos encabezaron las manifestaciones de 2006 cuando el gobierno intentó autorizar la extracción de oro para una compañía canadiense pero el pueblo se opuso para proteger las tierras de la contaminación. Mi abuelo también participó en esas protestas”.

“Ellos (el gobierno) estaba comprando las conciencias con mucha plata. Y al que no cedía los amenazaban. Ya sabíamos como funciona el gobierno de Ortega. Lo teníamos claro”, añade.

Vidas en peligro

A finales de septiembre y comienzos de octubre, Centeno, quien estudia la carrera de trabajo social en la Universidad Autónoma de Managua, con sede en Matagalpa, se unió a un tranque (una especie de barricada) en Río Grande para aumentar la presión sobre el gobierno exigiendo libertad y democracia.

“Los estudiantes de la universidad salimos voluntariamente a participar solo con la bandera de Nicaragua. Fuimos primero a defender a los viejitos, porque ellos no tenían ningún tipo de respaldo. Y también porque no era justo que el gobierno estuviera matando a universitarios”, señala.

Centeno cuenta además que a los pocos días de instalado el tranque llegó la policía con apoyo de grupos paramilitares y los sacaron a balazos. Cuando huyeron, “ nos amenazaron con quemar nuestras casas, nuestros vehículos y me llegó una orden diciendo que me iban a detener sin la firma de un juez, que me tenía que presentar a la policía por ser una de las líderes del tranque”.

“A partir de ahí ya no podía estar tranquila. El gobierno me llamó que era una tranquista, una terrorista incitadora de violencia y pusieron mi foto en las redes sociales”, dice. “Después que puse la denuncia en la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, con mi hermano salimos del país junto a otros cinco jóvenes. Ya no pudimos aguantar, teníamos miedo de que los llevaran, nos desaparecieran y nos quitaran la vida”, señala.

Otros activistas nicaragüenses que también huyeroin para salvar sus vidas, han hecho el mismo relato a Univision Noticias, que el gobierno publica sus fotografías en redes sociales para exponerlos como criminales.





La frontera

El 6 de noviembre Centeno y los otros seis jóvenes, entre ellos un hermano, cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos en un sector de Arizona. “Ahí nos sentamos en la tierra y esperamos que llegaran los agentes de la Patrulla Fronteriza. Cuando lo hicieron, nos entregamos”, dice.

“Cuando nos arrestaron, en el momento no sabíamos que decir. Nos preguntaron si veníamos juntos. Les dijimos que si. Cuando nos entrevistaron, pedimos asilo y nos enviaron con inmigración. Ahí dijimos que temíamos regresar, que nos iban a perseguir, que teníamos mucho miedo. Entonces nos llevaron al centro de detención de ICE en Eloy y después a mi le trasladaron a La Salle, en Texas”, narró la inmigrante.

En enero Centeno fue a la corte y el juez le puso una fianza de $3,000. “MI papá vendió la casa en Rió Grande para que yo pudiera salir. Pero a mi hermano le pusieron una fianza de $43,500. El sigue preso hasta que lo vea el juez porque no tenemos dinero para pagar la fianza. Y no sabemos cuándo tendrá corte”, añade.

A partir del 1 de enero del año pasado y bajo el amparo de la política de tolerancia cero del gobierno de Trump, los casos de asilo presentados después de esa fecha se resuelven en menos tiempo que los casos acumulados en las cortes de inmigración.

En los tribunales hay acumulados más de 800,000 expedientes y algunos demorarán dos o tres años en ser evacuados.

“Yo tengo cita programada para el 13 de mayo en El Paso, Texas”, dice Centeno. “Por ahora no tengo abogado que me ayude, pero ya encontraré uno. Y mi hermano, pues esperará porque no tiene como salir bajo fianza porque mis padres no tienen dinero. De los otros cinco del grupo, dos están libres con grillete y los otros tres siguen presos porque tampoco pueden pagar la fianza. Lo único que por ahora nos une es que los siete tenemos miedo de que nos deporten, porque si lo hacen, como ya le dije, nos matan”, concluye.

Tanto la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) como ICE, no dan información sobre casos de asilo pendientes en las cortes de inmigración.