¿Realmente Trump va tras los criminales? Se duplica la cantidad de migrantes sin condena detenidos

El 64% de los migrantes detenidos en centros de ICE hasta abril de este año no tenían una condena criminal , por encima del 57% de octubre de 2016, la cifra más cercana al inicio de la administración Trump (en enero de 2017) en los datos recopilados por el Centro de Información y Acceso de Registros (TRAC en inglés) de Syracuse University.

“Cuando México envía su gente, no envía a los mejores. Envía gente que tiene muchos problemas: traen drogas, crimen, son violadores… y supongo que algunos son buenas personas”, dijo Trump al lanzar su candidaduta a la nominación republicana en una declaración que sentó en tono para el resto de la campaña y su gobierno con una "tolerancia cero" bajo la cual se considera "criminal" a todo aquel cuya situación jurídica no ha sido definida.

¿Hay un vínculo entre migración y criminalidad?

El centro, que obtiene la información de ICE a través de un pedido de información al gobierno, hace hincapié en que la Corte Suprema ha afirmado que las detenciones por razones migratorias es una forma civil de tener a una persona bajo custodia que es distinta a la encarcelación, dado que no se usa como un castigo criminal. Es decir, los detenidos que recoge el informe del TRAC no están bajo custodia porque se encuentren cumpliendo una sentencia relacionada con una condena. Cuando una persona que no es ciudadana estadounidense es sentenciada como parte de una condena criminal, debe cumplir su pena en una prisión federal, estatal o local.