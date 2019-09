“No más falso asilo”: el tuit en español de Trump sobre la crisis migratoria en la frontera

El presidente Donald Trump publicó este miércoles un tuit en español en el cual criticó el creciente flujo de migrantes centroamericanos que se presentan en la frontera suroeste para solicitar asilo. Aunque muchos vienen huyendo de la violencia y la pobreza, el mandatario insistió en su tuit que hay casos que no son reales.

“No más. No más falso asilo. No más ‘detener y soltar’. No a la entrada ilegal en Estados Unidos”, se lee en la publicación en su cuenta de Twitter. La frase va acompañada del rostro serio de Trump y una fotografía de un nuevo segmento de la valla fronteriza. El presidente tuiteó primero ese mensaje en inglés.