ICE lo deportó aunque un juez ordenó que no lo hiciera: ahora está desaparecido en México

Desde el 19 de mayo, fecha en que el mexicano Héctor García Mendoza fue deportado a Nuevo Laredo, sus familiares y abogados le perdieron la pista. Han llamado a los albergues, la Policía, la Cruz Roja y a los hospitales de la ciudad fronteriza. Todos responden lo mismo: que no está.

“Desde que el cruzó a México no hemos oído nada de él. No me ha llamado y sus familiares dicen que tampoco han hablado con él”, dijo Ilana Herr, abogada del Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses (AFSC) en Nueva Jersey, en una entrevista con Univision Noticias.