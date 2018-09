A finales de agosto de 2016, cuando Donald Trump disputaba la elección para convertirse en presidente de Estados Unidos, pronunció un discurso sobre inmigración en Phoenix, Arizona, donde presentó su dura política migratoria que tenía como blanco a los 11 millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos. “Honestamente, hemos estado oyendo ese número por años, siempre es 11 millone s. Nuestro gobierno no tiene idea, podrían ser tres millones, podrían ser 30 millones. No tienen idea de cuál es el número”, indicó Trump en ese momento, de acuerdo con el artículo escrito por el periodista José de Bastos y publicado por Univision Noticias .

El estudio sugiere que, todas las percepciones y argumentos basados que sostienen que hay 11.3 millones de inmigrantes indocumentados pueden tener una base defectuosa, y que población real de inmigrantes no autorizados o sin papeles que residen en el país “es mucho mayor que esa, quizás el doble, y ha sido subestimada durante décadas”. Incluso, usando parámetros intencionalmente dirigidos a producir una estimación extremadamente conservadora, encontraron una población de 16.7 millones de inmigrantes indocumentados, según explican .

Los resultados, publicados en PLOS ONE , sorprendieron a los propios autores, quienes comenzaron la investigación con un modelo extremadamente conservador y esperaban que los resultados estuvieran muy por debajo de los 11.3 millones. Pero resultó todo lo contrario.

El doble de lo esperado

"Nuestra idea original era solo hacer un control de cordura sobre el número existente", dice Edward Kaplan , profesor de investigación operativa William N. y Marie A. Beach de la Yale School of Management. "Pero en lugar de un número más pequeño, obtuvimos un número que era un 50% más alto. Eso hizo que nos rascáramos la cabeza", apuntó.

El número de 11.3 millones se extrapola de la Encuesta Anual sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo. "Ha sido el único método utilizado en las últimas tres décadas", dice Mohammad Fazel-Zarandi, profesor titular de la MIT Sloan School of Management y ex asociado postdoctoral y profesor de operaciones en Yale School of Management.