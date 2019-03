El exitoso caso de un activista que impidió el arresto de dos inmigrantes indocumentados

"Creemos que estaban esperando fuera de la corte en su vehículo", dijo MacCormack, nativo de Hudson, al diario The Washington Post . "Nos vieron partir y procedieron a seguirnos".

Uno de los funcionarios de migración le indica que tiene órdenes de arresto contra los inmigrantes que van dentro del vehículo. MacCormack le replica que no cumplirá órdenes si no son emitidas por un juez.

"Esas no son órdenes de arresto, señor", le dice MacCormack al agente.

MacCormack responde: "Sí, orden de arresto de extranjero no firmada por un juez. No es una orden judicial, no tengo obligación de cumplirla".