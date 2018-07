“El coyote solo me dijo que a mi hijo lo agarraron y no sé más”

—País de origen: Guatemala —Lugar y fecha de captura: no lo saben, pero se comunicó desde Tucson (Arizona) —Quién lo busca: su padre Gaspar Guzmán Caba —Madre detenida: no, entró solo en el país —Niño o niña en albergue: Axel Emerson Guzmán Laime (16 años) —Casa de cuidado del niño: no lo saben —¿Se comunican?: la última vez, el 12 de septiembre de 2017



Axel Emerson Guzmán Laime (16) salió de su natal Guatemala hacia la frontera con México. La constante comunicación con amigos en Estados Unidos había empujado su decisión de viajar solo y llegar hasta Miami, donde sería recibido por guatemaltecos conocidos.

Su padre, Gaspar Guzmán García, no pudo retenerlo. Cuenta vía telefónica a Univision Noticias que el robo del que fueron víctimas en su hogar hace año y medio terminó de convencer al hijo de viajar a Estados Unidos, el 1 de septiembre de 2017, con el fin de trabajar y ayudar a sus padres a reponerse.

“Se robaron todo, equipos, aparatos domésticos, televisores, computadora, dinero en efectivo. Nuestra tristeza y dolor de todo lo que nos habían robado era grande, Yo no pude retenerlo más, porque me dijo `si no me dejas ir me voy a escapar un día’. Entonces decidí ayudarlo y pagarle al señor Coyote lo que pedía para que cruzara la frontera”.

El 12 de septiembre de 2017, siete meses antes del inicio de la ‘Tolerancia Cero’, por parte del gobierno de Trump, fue la última vez que habló con él. Estaba en México y se disponía a cruzar. Pero no supieron más hasta que una llamada del Coyote (persona que trafica y cobra para trasladar inmigrantes sin papeles a través la frontera) les informó que el 19 de septiembre “lo agarró la migra”, “no pudimos hacer nada”.

Un compañero de la misma edad de Axel lo vio por última vez cuando llegaron los funcionarios de la patrulla fronteriza, allí corrieron por lugares distintos. “Su amigo me dijo que esa fue la última vez que lo vio”. Ahora él vive en Miami donde lo esperaba su hermana.

“No sé en qué estado está mi hijo, yo creo que está detenido en algún centro pero llamo y no me dicen nada, que no hay nadie con ese nombre, me dicen. Estoy desesperado y triste, quiero saber de mi hijo”.



Axel es el mayor de tres hermanos, de 11 y 5 años que lo esperan en Guatemala. El padre recuerda que estuvo insistiendo durante año y medio para que lo dejara viajar solo, como habían hecho otros amigos “de los amigos agarró la idea”.

En el trayecto, el Coyote le pedía más dinero. “En total pagué como 65,000 quetzales (unos 10,000 dólares) en tres tiempos. Primero 20,000, luego me llamó del camino y me dijo que para que mi hijo no cayera en manos de narcotraficantes y esas cosas, él tenía que pagarles a los delincuentes, a los ‘zetas’ para que los dejaran pasar tranquilos… yo le pagaba a una gente que tienen ellos aquí y ellos le depositaban o le hacían llegar el dinero”.

En México volvió a contactarle: “tengo que darle de comer al niño”, le dijo por teléfono el Coyote. “Y yo le mandaba, para que mi hijo estuviera bien y ya después me dijo que lo atraparon ‘no pudimos, no logramos, él cayó, por Tucson, Arizona… y no se volvió a comunicar más”.

Gaspar no cesa en la búsqueda. Llamó al Consulado de Guatemala y nos recomendaron que habláramos con un abogado. “Pagamos 5,500 a un abogado y no hizo nada”. Tampoco volvió a atenderle llamadas el paisano que iba a recibir a Axel en Miami “yo había hablado con él, mi hijo podía trabajar en un restaurante, él me lo iba a ayudar”.

