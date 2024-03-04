Corte Suprema bloquea temporalmente la polémica ley SB4 de Texas, que permite a la policía detener a inmigrantes

Video Las recomendaciones de un abogado de inmigración ante posibles detenciones bajo la SB4 en Texas

La Corte Suprema de EEUU bloqueó temporalmente este lunes la polémica ley SB4 de Texas que permite a la policía detener a los inmigrantes que entren indocumentados al país.

La decisión de emergencia se produce tras petición del Departamento de Justicia después de que un tribunal federal de apelaciones suspendiera la decisión del juez de distrito David Ezra de bloquear la aplicación de la ley firmada por el gobernador republicano Greg Abbott.

PUBLICIDAD

La ley debía haber entrado en vigor el sábado.

El Departamento de Justicia dijo a la Corte que la ley alteraría profundamente "el statu quo que ha existido entre EEUU y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años".

Texas y la batalla por aplicar la SB4

Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito falló a favor del estado de Texas y otorgó una suspensión temporal del fallo del juez Ezra, quien el jueves pasado había fallado que la ley SB 4, aprobada por la Asamblea Estatal y promulgada por el gobernador Abbott, no podía entrar en vigor en la fecha prevista.

“Si se permite que proceda, la SB4 podría abrir la puerta a que cada estado apruebe su propia versión de las leyes de inmigración”, escribió el juez.

En junio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia, en una decisión 8-1, permitió que el gobierno mantenga vigente las prioridades de deportación y reiteró que las autoridades federales tienen la competencia exclusiva sobre la política de inmigración.

El tribunal de apelaciones del 5º Circuito basado en Nueva Orleans resolvió suspender el fallo de Erza durante siete días, dando tiempo a la administración Biden para acudir a la Corte Suprema de Justicia, hasta el 9 de marzo.

Clima de preocupación

La Ley SB4 de Texas generó preocupación desde que fue debatida el año pasado en la Asamblea Estatal hasta que finalmente fue aprobada y promulgada.

“La SB4 es inconstitucional”, dijo la semana pasada Jennifer Babaie, directora de defensa y servicios legales del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas.

PUBLICIDAD

Agregó que la polémica legislación, respaldada por el gobernador Abbott, criminaliza a las comunidades negras, morenas, indígenas e inmigrantes, y advirtió que las organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de los inmigrantes “seguirán con los esfuerzos para construir un sistema de inmigración seguro, legal y humano que no dependa de abusos como la discriminación racial y el acoso”.

Originalmente la SB4 estaba prevista para entrar en vigor el martes 5 de marzo. Pero desde hace varias semanas “ya existe evidencia que los agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) están parando gente bajo sospecha de infracción de tránsito y luego buscan que más hay aparte de eso. Y les están poniendo cargos criminales por intento de contrabando para poderlos criminalizar”, dijo Núñez.

De qué se trata la SB4

La polémica Ley SB4 de Texas fue aprobada en 2017 y modificada en 2023. La legislación original impide que el gobierno local y los jefes de policía instruyan a sus agentes individuales que se concentren en delitos de alta prioridad y que no acosen a los miembros de la comunidad sobre su estatus migratorio, explica la ACLU.

Pero los cambios hechos en la 4ta Sesión Especial de finales de 2023 por la Asamblea Legislativa, convocada por el gobernador Abbott, ahora es más difícil a los gobiernos locales y jefes de policía locales garanticen que los agentes individuales no actúen por prejuicios raciales o discriminación ilegal.

PUBLICIDAD

En resumen, ACLU dice que la SB4 “es una ley de Texas que obliga a los gobiernos locales y agencias de ley a realizar el trabajo de agentes de inmigración”. Y que la nueva ley que entra en vigor en marzo “sanciona a los oficiales locales que elijan dar prioridad a la seguridad de sus comunidades en lugar de a los planes antiinmigrantes de políticos, desvía valiosos recursos locales de la comunidad para servir las necesidades del gobierno federal, deteriora la confianza en las agencias de ley, y conduce a las víctimas y testigos de crímenes a las sombras, haciendo que todos estemos menos seguros”.

Preocupaciones adicionales

A pesar de las advertencias de castigos mencionadas en la legislación estatal, ACLU dice que “las autoridades locales todavía pueden tomar sus propias decisiones sobre cuándo y cómo apoyar a las autoridades federales de inmigración, y no enfrentarán penalizaciones por rechazar solicitudes de apoyo a agentes de inmigración”.

Agrega que los agentes de la ley “aún pueden preguntar sobre el estatus migratorio, de manera opcional, pero solamente pueden hacerlo durante detenciones y arrestos legales”. Y que los agentes de la ley “no pueden detener a alguien con el único propósito de cuestionarlo sobre su estatus migratorio”.

Además de otorgar poderes extraordinarios a las policías locales para detener a extranjeros bajo sospecha de estar indocumentados en Estados Unidos, la SB4 también autoriza a los jueces de Texas, que no están capacitados en las leyes de inmigración y no tienen la autoridad adecuada para hacerlas cumplir, a ordenar la expulsión de un individuo sin el debido proceso migratorio y antes de que tenga la oportunidad de buscar protección humanitaria.

Los indocumentados en Texas tienen derecho

ACLU detalla cuáles son:

PUBLICIDAD