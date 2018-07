Más de 2,500 niños mayores de 5 años están a la espera de ser reunificados con sus padres, según el gobierno

El Departamento de Justicia informó que los reencuentros ocurrirán de manera progresiva hasta el próximo 26 de julio —fecha límite fijada por una corte— en distintas locaciones de ICE (de seis a ocho) que no fueron identificadas.

"Este número representa el posible total de menores que pueden ser reunificados, pero basado en la experiencia, allí están incluidos niños que no pueden o no deberían ser reunidos con los adultos en cuestión", dijo la vocera del HHS, Evelyn Stauffer.

El gobierno de Trump dijo el 10 de julio que 33 padres no eran elegibles para recuperar a sus hijos "porque estaban en custodia criminal, tenían antecedentes penales, podían haber abusado de sus hijos, tenían enfermedades contagiosas o no eran en realidad los padres", según lo informó la ACLU. “Pero no proporcionaban información específica sobre la mayoría de esos 33 padres, dejándonos incapaces de verificar si los padres son realmente inelegibles” para ser reunificados con sus pequeños, añadieron.