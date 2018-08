Juez autoriza al gobierno a cortar el pago de alojamiento temporal a desplazados puertorriqueños del huracán María

"Esta decisión es indignante y otra bofetada para los miles de puertorriqueños desplazados , que no han recibido más que un tratamiento vergonzoso del Gobierno de EEUU después de que el huracán María casi destrozase la isla", señaló en un comunicado Julio López Varona, de la ONG Center for Popular Democracy.

Según López Varona, poner fin a este programa supone "dejar sin techo y a su suerte a familias con niños después de que la FEMA admitiese no haber dad una asistencia adecuada para la recuperación" de la catástrofe.

"Las familias me han estado llamando y enviando mensajes de texto frenéticamente, extremadamente preocupadas y traumatizadas", dijo al The New Times Natasha L. Bannan, abogada que manejó el caso para LatinoJustice PRLDEF, una organización hispana de derechos civiles.