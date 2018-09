Parte de la instalación aérea es utilizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para almacenar y distribuir suministros, reconoció en entrevista con Univision Noticias la portavoz local de FEMA, Deliris Aquino, quien aclaró no obstante que el cargamento abandonado le pertenece al gobierno de Puerto Rico, específicamente a la Administración de Servicios Generales.

“Nosotros no tenemos todo el aeropuerto alquilado, solo una parte que la estamos usando para el proceso de entrega y de distribución de suministros. De allí salían los helicópteros con los suministros para los pueblos en la montaña. Como la logística ya está, pues todavía tenemos suministros y equipo allí de forma preventiva para cualquier emergencia que pueda surgir en esta temporada de huracanes”, explicó Aquino a este medio.

Respecto a ese señalamiento, Aquino dijo que no tenía información.

“Nosotros tenemos documentación que ese cargamento llega en marzo a Puerto Rico desde los Estados Unidos y se determina que ya no lo vamos a usar. Cuando FEMA llega a esa conclusión, ponemos en nuestro ‘website’ todo lo que es excedente y la Administración de Servicios Generales nos dice a mí me interesa. Se hace la transferencia y, una vez se hace, se convierte en propiedad de ellos”, precisó Aquino al señalar que desde finales de abril ya esa mercancía no le pertenece a FEMA.