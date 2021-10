Gráficos mes a mes: ¿Los no vacunados corren 11 veces más riesgo de morir por covid que los que sí se vacunaron?

Las vacunas contra el covid-19 ofrecen protección y son altamente efectivas contra la enfermedad grave o la muerte. Lo que no quiere decir que estas no puedan ocurrir en personas que tienen el esquema de vacunación completo, porque sí se pueden infectar. Pero mayor riesgo de contagiarse y sufrir complicaciones con el covid-19 lo siguen teniendo las personas que no están vacunadas.